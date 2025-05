Startseite Digitalisierung im Rechnungswesen - Künstliche Intelligenz schrittweise einführen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-09 13:31. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Rechnungswesen verspricht deutliche Effizienzgewinne: Fehlerquoten werden reduziert und Controlling-Prozesse laufen in Echtzeit ab. Wie KI-Tools praktisch angewendet werden können und welche Herausforderungen dabei zu beachten sind, erfahren die Teilnehmenden im IHK Online-Seminar "KI im Rechnungswesen - Jetzt schrittweise einführen!" am 26. Mai 2025. Die Veranstaltung wird von verschiedenen Industrie- und Handelskammern (IHKs) angeboten und richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Rechnungswesen sowie die Geschäftsführung. Um die Vorteile von KI im Rechnungswesen voll ausschöpfen zu können, müssen Unternehmen zunächst die Grundlagen schaffen. Neben einer umfassenden Digitalisierung aller relevanten Prozesse ist ein durchgängiger Datenfluss im gesamten Unternehmen unabdingbar. Die Basis für KI-gestützte Anwendungen bilden historische Buchungsdaten, Bilanzierungshandbücher sowie Vorschriften wie HGB und IFRS. Auf dieser Grundlage entwickeln die Systeme ein tiefes Verständnis für Buchungsvorgänge und lernen laufend mit - ein selbstlernendes System entsteht, das sich kontinuierlich verbessert. Im Controlling lassen sich KI-gestützte Prognosemodelle einsetzen. Diese ermöglichen es, Umsatz, Kosten und Cashflow auf Basis historischer Daten und aktueller Entwicklungen vorherzusagen. Durch die Berücksichtigung saisonaler Muster und externer Einflüsse lassen sich realistische Szenarien simulieren. Gleichzeitig erkennen die Systeme frühzeitig Abweichungen von der Norm und können als Frühwarnsystem bei kritischen Entwicklungen eingesetzt werden. Auch ungewöhnliche Muster, die auf mögliche Fehler oder Betrug hindeuten, können durch KI-Tools aufgedeckt. Die laufende Übernahme aktueller Ist-Werte ermöglicht eine kontinuierliche Aktualisierung der Forecasts - ein entscheidender Vorteil für das Controlling. Viele gängige Rechnungswesen-Tools haben bereits heute unsichtbare KI-Funktionen integriert - oft unbemerkt im Hintergrund. Diese intelligenten Funktionen unterstützen unter anderem die Belegerkennung, den Zahlungsabgleich und die Datenanalyse. Während früher komplexe Regelwerke notwendig waren, um Buchungen korrekt zuzuordnen, lernen heutige Systeme selbstständig aus den vorliegenden Daten. Je mehr Informationen vorhanden sind, desto präziser werden die Vorschläge der KI - ohne dass der Anwender dies explizit steuern muss. Trotz der vielen Vorteile ersetzt KI jedoch keine Fachleute im Rechnungswesen. Die KI ergänzt die tägliche Arbeit durch automatisierte Vorschläge und intelligente Analysen. Die abschließende Kontrolle und das fachliche Verständnis bleiben bei den Experten. Notwendig sind immer auch menschliche Plausibilitätsprüfungen: Denn derzeit werden fachliche Begriffe durch die KI oft noch falsch interpretiert. Information und Anmeldung: Das Online-Seminar findet am 26. Mai 2025 von 8.30h-12.30h statt. Eine Anmeldung ist über die teilnehmenden IHKs möglich.

