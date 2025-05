Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "INSELKUGEL" von Rita Roth im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-09 12:17. Ein Boßelturnier auf Norderney, eine Favoritin wird ermordet - und mitten im Spiel: Gretje Blom. Verdächtig sind nicht nur der amtierende Boßelkönig, sondern auch alte Bekannte mit tiefen Gefühlen. Im neuesten Ostfrieslandkrimi von Rita Roth erwartet Gretje Blom ein tödliches Turnier auf Norderney, bei dem nicht nur Boßelkugeln fliegen, sondern auch dunkle Geheimnisse ans Licht kommen. Eine fesselnde Spurensuche durch Dünen, Eifersucht und Ermittlungen à la Friesenrose! Klappentext: »Wir haben geboßelt, und eine dusselige Windböe hat meine Kugel von der Bahn abgebracht. Sie ist im Klootgrab gelandet, neben einer Leiche!« Kurz vor dem großen Boßelturnier auf Norderney entdeckt Gretje Blom beim Training eine tote Frau - in jener Mulde, die von den Insulanern scherzhaft »Klootgrab« genannt wird. Das Opfer: Katja Martens, Favoritin auf den Titel und erschlagen mit einer Boßelkugel! Hat der amtierende Boßelkönig Hein Zander seine Konkurrentin aus dem Weg geräumt? Er war alles andere als begeistert davon, als Katja, mittlerweile auf Teneriffa lebend, vor dem Turnier plötzlich wieder auf ihrer Heimatinsel Norderney erschien. Gretje Blom und ihre Freunde aus der Pension Friesenrose ermitteln auf eigene Faust und stoßen auf ein heikles Beziehungsgeflecht: Nicht nur der einheimische Arzt Dr. Feldmann, sondern auch der neue Gast in der Friesenrose hegten offenbar Gefühle für das Mordopfer. Außerdem profitiert jemand offensichtlich geschäftlich von Katja Martens' Tod … "INSELKUGEL" kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple, Thalia (für Tolino), buecher.de, buch.de, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden.

Der Ostfrieslandkrimi ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 13 Euro erhältlich. Mehr Informationen zu "INSELKUGEL" erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0F7XSYT8T sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1075323682 . Die Autorin: Rita Roth liebt Ostfriesland und besonders die Insel Norderney, die sie immer wieder zum Schauplatz ihrer Romane und Krimis macht. Als bekennende Muschelsammlerin kann die Autorin stundenlang am Nordseestrand entlanglaufen - bei einer steifen Brise allerdings sitzt sie lieber in einem Café und schreibt, anstatt sich ordentlich durchpusten zu lassen. Und so entstehen ihre spannenden Geschichten, inspiriert vom stürmischen Rauschen der See und von den Menschen, denen Rita Roth begegnet. Zur Reihe "Ein Fall für Gretje Blom": Immer wenn Gretje Blom auf der ostfriesischen Insel Norderney weilt, geschieht ein Verbrechen und sie ist mittendrin! Zum Glück verfügt die Ruheständlerin über einen außerordentlichen Spürsinn. Gemeinsam mit ihrem besten Kumpel Piet, Hauseigentümer Onno und den anderen Norderneyer Freunden löst sie jeden Fall. Gretje Blom ermittelt auf ihre eigene unkonventionelle Art - mit viel Scharfsinn, Durchsetzungsvermögen und einer ordentlichen Portion Humor!

