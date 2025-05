Inspiration Energy beantragt eine Bohrgenehmigung für das Goldprojekt Rottenstone North

Vancouver, British Columbia - 9. Mai 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. (Inspiration oder das Unternehmen) (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beim Umweltministerium von Saskatchewan einen Antrag auf Erteilung einer Bohrgenehmigung für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Rottenstone North (das Projekt) im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan, circa 115 Kilometer nördlich von La Ronge (Saskatchewan), gestellt hat. Das Projekt besteht aus einem (1) Mineralclaim mit einer Grundfläche von rund 4.512 Hektar.

Das Projekt von Inspiration liegt direkt nordwestlich neben dem Goldprojekt Rottenstone SW von Ramp Metals Inc. (TSX-V: RAMP) (Abbildung 1). Ramp Metals Inc. hat in seinem Entdeckungsbohrloch Ranger-01 mehrere Goldzonen durchteuft, wie etwa 7,5 Meter mit 73,55 g/t Au und 19,50 g/t Ag ab einer Tiefe von 227 Meter, einschließlich 1,5 Meter mit 182 g/t Au und 60,8 g/t Ag ab 230,0 Metern (siehe Pressemeldung von Ramp Metals vom 17. Juni 2024). Im Dezember 2024 konnte Ramp Metals Inc. weitere ermutigende Neuigkeiten mitteilen: Im Bereich seiner Entdeckung wurden neue Zielzonen entdeckt. Eine dieser neuen Zonen, das Ziel Rush, grenzt unmittelbar an das Projekt von Inspiration. Das Management von Inspiration weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe des Grundbesitzes von Inspiration nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer ähnlichen Mineralisierung auf den Konzessionen des Unternehmens hinweisen.

Das Projekt befindet sich innerhalb der Rottenstone Domain, einem regionalen in Nordost-Südwest-Richtung verlaufenden geologischen Korridor, der auch die ehemalige Nickel-Kupfer-Platingruppenelemente-Gold-Mine Rottenstone (Ni-Cu-PGE-Au) beherbergt. Die Mine Rottenstone produzierte von 1965 bis 1968 etwa 26.057 Tonnen hochgradiges Material mit 3,28 % Ni, 1,83 % Cu und 9,63 g/t Pt+Pd+Au (Saskatchewan Mineral Deposits Index #09587).

Dies ist ein bedeutender Schritt für Inspiration und ein Signal, dass wir bereit sind, das Wachstum des Unternehmens ins Visier zu nehmen, so Charles Desjardins, CEO von Inspiration. Die neuen Ziele, die Ramp Metals in unmittelbarer Nähe unseres Projekts entdeckt hat, verheißen Gutes für unsere bevorstehenden Bohrprogramme, die wir nach Erteilung der beantragten Bohrgenehmigungen in Angriff nehmen werden. Dieses Goldprojekt befindet sich an der richtigen Stelle in Saskatchewan, einer der wirtschafts- und bergbaufreundlichsten Regionen der Welt. Wir freuen uns darauf, mit Bohrgeräten und Personal in das Projekt zurückzukehren, insbesondere angesichts dieser neuen Entdeckung direkt an unserer Grenze. Nach dem Abschluss von zwei Finanzierungen wird das Unternehmen noch in diesem Monat mit den Arbeits- und Marketingprogrammen beginnen. Inspiration stehen sehr aufregende Zeiten bevor.

Goldprojekt Rottenstone North

Bekanntmachung gemäß National Instrument 43-101

Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (#0183), ein unabhängiger Berater des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Jobin-Bevans hat die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Quellennachweis

Bestimmte Inhalte dieser Pressemeldung stammen aus dem Online-System der Mineralbewertungsdateien in Saskatchewan, das Zugang zu nicht vertraulichen Mineralbewertungsdateien bietet und es Benutzern ermöglicht, nach wertvollen Informationen im Zusammenhang mit der Mineralexploration und dem Bergbau zu suchen und diese zu prüfen.

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy Corp. beschäftigt sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, potenzialreiche Konzessionsgebiete zu entdecken und zu erschließen sowie Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens durchzuführen. Weitere Informationen können Sie den Angaben des Unternehmens auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) entnehmen.

