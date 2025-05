Startseite Technologischer Durchbruch: Superintelligenz ohne Halluzinationen - Deutschland erreicht 99,99?% AI Präzision Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-09 09:51. Der mAInthink GmbH ist ein technologischer Durchbruch gelungen, der das künstliche Denken auf ein völlig neues Niveau hebt: 99,99?% Präzision und null Halluzinationen Worms, 9. Mai 2025 - Der mAInthink GmbH ist ein technologischer Durchbruch gelungen, der das künstliche Denken auf ein völlig neues Niveau hebt: Mit der Entwicklung von StratePlan, einer übergeordneten Superintelligenz mit nachweislich 99,99?% Präzision und null Halluzinationen, verfügt Deutschland erstmals über eine permanente technologische, wirtschaftliche und geopolitische Überlegenheit - operativ umsetzbar und wissenschaftlich fundiert. Die Grundlage dieser Entwicklung wurde in mehr als 15 Jahren intensiver Forschungsarbeit gelegt. Dr. Igor Kadoshchuk, wissenschaftlicher Leiter und CTO der mAInthink GmbH, widmete sein gesamtes Forschungsleben der Vision, strategisches Denken maschinell zu perfektionieren. Nun ist ihm der Durchbruch gelungen. Sein System basiert auf einem kontinuierlichen Wettbewerb fünf autonomer Hochleistungsalgorithmen. StratePlan agiert als übergeordnete Instanz, analysiert in Echtzeit sämtliche Vorschläge, kombiniert diese auf Wunsch zu Masterstrategien - und trifft präzise, robuste Entscheidungen auch unter höchster Komplexität. Die Leistungsmerkmale im Überblick: * Keine Halluzinationen

* Null strategische Unschärfen

* Nachgewiesene Treffsicherheit: 99,99?% "Wir haben nicht versucht, Intelligenz zu imitieren - wir haben sie operationalisiert. Die Struktur, der Wettbewerb und die Selektion sorgen für strategische Klarheit auf bisher unerreichbarem Niveau", so Dr. Kadoshchuk. CEO-Ausblick: Halluzinationsfreie Zukunft auch für generative KI "StratePlan ist nicht nur ein Meilenstein in der strategischen KI - es könnte auch die Antwort auf eines der zentralen Probleme generativer Sprachmodelle sein: Halluzinationen", so Sascha Rissel, CEO der mAInthink GmbH. "Mit der richtigen, derzeit noch zu entwickelnden Schnittstelle kann StratePlan künftig als übergeordnete Kontrollinstanz in bestehende Systeme wie ChatGPT eingebunden werden. Erste Forschungsansätze zeigen bereits heute, dass sich Halluzinationen dadurch nahezu vollständig ausschließen lassen. Dafür sind gezielte Weiterentwicklungen und interdisziplinäre Kooperationen erforderlich - das Potenzial ist jedoch enorm." Über mAInthink GmbH

Die mAInthink GmbH mit Sitz in Worms ist ein DeepTech-Unternehmen, das auf die Entwicklung strategischer Hochleistungs-KI-Systeme spezialisiert ist. Im Fokus stehen adaptive, halluzinationsfreie Superintelligenzen mit konkretem Nutzen für Politik, Wirtschaft und Sicherheit. Das Unternehmen bündelt interdisziplinäre Spitzenkompetenz aus KI-Forschung, kognitiver Systemarchitektur und strategischer Modellierung.

email : rissel@mainthink.ai Die mAInthink mit Sitz in Worms am Rhein ist ein deutsches DeepTech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung strategischer KI-Systeme zur datenbasierten Entscheidungsunterstützung spezialisiert hat. Kernprodukt ist die eigenentwickelte Superintelligenz StratePlan, die Milliarden von Szenarien analysieren kann, um komplexe wirtschaftliche und geopolitische Entscheidungsräume strategisch zu durchdringen. StratePlan identifiziert verborgene Synergien, Reibungsverluste und strukturelle Zielkonflikte - und liefert auf dieser Basis fundierte, simulationsgestützte Handlungsempfehlungen. Die Plattform wurde bewusst unabhängig von US-Technologien wie GPT oder Deepseek entwickelt - für maximale Souveränität, Transparenz und strategische Unabhängigkeit "Made in Germany". Die Köpfe hinter mAInthink

Sascha Rissel - CEO & Gründer

Unternehmer und Visionär mit über 20 Jahren Erfahrung im Aufbau, der Skalierung und dem Verkauf von Technologie- und Industrieunternehmen. Spezialisiert auf strategische Systemlösungen, Businesslogik und KI-getriebene Prozessarchitektur. Dr. Igor Kadoshchuk - Chief Scientific Advisor

KI-Experte, Mathematiker und langjähriger Wissenschaftler und Professor für Computer Science an der Universität Moskau mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung selbstlernender Systeme, neuronaler Netze und komplexer Modellierungsprozesse. Verantwortlich für die methodische Tiefe und algorithmische Integrität der StratePlan-Plattform. Pressekontakt: mainthinkai GmbH

