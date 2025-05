Startseite Stress Awareness Month: Was man täglich für seine Resilienz tun kann Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-09 09:47. Seit 33 Jahren ist der April der Monat der Stressbewältigung. In diesem Artikel beschreibt die Ärztin und Vortragsrednerin Tanja Stöcker wie man Stress entgegenwirken und die Resilienz stärken kann. Der April steht international im Zeichen der Stressbewältigung. Ausgerufen vor 33 Jahren von der US-amerikanischen Gesundheitsorganisation "The Health Resource Network" geht es in diesem Monat darum, einen besonderen Fokus auf die Volkskrankheit und ihre Auswirkungen zu lenken. Weltweit machen Menschen mit dem Stress Awareness Month 30 Tage lang darauf aufmerksam, welche gravierenden Folgen für unsere Gesundheit und Vitalität es haben kann, wenn wir einer Dauerbelastung ausgesetzt sind - von körperlicher Erschöpfung über mentale Probleme bis hin zum Burnout. Eine davon, die Wege aus dieser Stressspirale aufzeigt, ist Vortragsrednerin Tanja Stöcker. Die leidenschaftliche Ärztin unterstützt Menschen mit ihren Vorträgen dabei, die eigene Resilienz zu stärken und mit kleinen Veränderungen den Alltag stressfreier zu gestalten. Tanja Stöcker hat dabei immer die Gesundheit als Ganzes im Blick: Denn unsere Vitalität begründet sich aus einem Gleichgewicht der körperlichen, mentalen und emotionalen Gesundheit. Gerade Stresssituationen, wie eine belastende Veränderung oder ständiger Arbeitsdruck, können dazu führen, dass alles aus der Balance gerät. Resilienz ist dann ein mächtiges Ausgleichsinstrument. Als inspirierende Rednerin verrät Tanja Stöcker in ihren Vorträgen, wie sich diese soweit entwickeln lässt, dass wir damit Stress effektiv managen und uns nicht langfristig auf ein Burnout zubewegen. Mit ihrem Vortrag "Stress bewältigen, Burnout verhindern: Resilient zu neuer Energie" hält die Expertin für Gesundheit und Vitalität eine Vielzahl praxistauglicher Impulse parat, mit denen sich aktiv Veränderungen anstoßen lassen, um seine Energie nicht an den Stress zu verlieren, sondern sie für die wirklich wichtigen Aufgaben aufzusparen. Der Gründerin der Stöcker-Akademie und erfahrenen Vortragsrednerin geht es dabei vor allem darum, sich bewusst für seine Gesundheit und Vitalität zu entscheiden und diese nicht dem Zufall zu überlassen. Wer jeden Tag etwas dafür tut, - sei es durch Bewegung, Achtsamkeit oder einen gesunden Lebensstil - wird durch solch positive Gewohnheiten dauerhaft seine Resilienz verfestigen. Den Stress Awareness Month sieht Rednerin Tanja Stöcker daher als einen guten Einstieg, 30 Tage lang ein Bewusstsein für seine eigenen Stressfaktoren zu schärfen und an seinen individuellen Stressbewältigungs-Strategien zu arbeiten. Für die Rednerin ist damit ein erster wichtigerer Schritt in Richtung einer Zukunft voller Vitalität getan. Gerade der Stress Awareness Month bietet nämlich die ideale Gelegenheit, innezuhalten, hinzuschauen und neue Impulse für ein gesünderes Leben zuzulassen. Statt Stress als unvermeidbaren Bestandteil des Alltags hinzunehmen, lädt dieser Aktionsmonat dazu ein, bewusste Entscheidungen für mehr gesundheitliche Balance zu treffen. Tanja Stöcker liefert mit ihrer Expertise als Ärztin und ihrer motivierenden Art als Vortragsrednerin dafür genau die richtigen Impulse, um den Grundstein für ein Leben mit mehr Energie, Lebensfreude und innerer Stärke zu legen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Heinrich Kürzeder - Redner-Speaker-Experten

