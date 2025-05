Startseite Betriebsdatenerfassung (BDE) - Transparenz und Effizienz für Ihre Produktion Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-09 07:31. Echtzeit-Transparenz und präzise Analysen steigern die Effizienz in der Produktion durch Betriebsdatenerfassung. Die Betriebsdatenerfassung (BDE) ist ein zentrales Werkzeug, um Produktionsprozesse transparent, effizient und nachhaltig zu steuern. Durch die kontinuierliche Erfassung von Maschinenlaufzeiten, Materialverbrauch, Auftragsstatus sowie Störungen und Wartungen wird maximale Transparenz geschaffen. Unternehmen behalten ihre Fertigung jederzeit im Blick: Auftragswechsel, Störungen oder Stillstände werden in Echtzeit dokumentiert, sodass schnelle Reaktionen und fundierte Entscheidungen möglich sind. Gleichzeitig ermöglicht die Analyse von Soll- und Ist-Daten eine gezielte Optimierung der Prozesse. Ein weiterer Vorteil: Produktionsdaten sind flexibel und ortsunabhängig verfügbar - im Büro, mobil oder im Homeoffice. Der bidirektionale Datenaustausch mit ERP-, PPS- und HR-Systemen unterstützt präzise Nachkalkulationen, die Erstellung realistischer Vorgabezeiten und die belastbare Planung zukünftiger Aufträge. Dadurch lassen sich Effizienzpotenziale konsequent nutzen und Kosten nachhaltig senken. BDE Betriebsdatenerfassung kommt branchenübergreifend zum Einsatz - unter anderem in der Automobilindustrie, der Print- und Packaging-Industrie, der Holzverarbeitung und der Medizintechnik. Überall dort, wo Effizienz, Prozesssicherheit und Transparenz gefragt sind, leistet BDE einen entscheidenden Beitrag. Mit dem leistungsstarken Partner für MES Consulting und BDE-Systeme von gbo datacomp schaffen Unternehmen die Grundlage für eine zukunftssichere, nachhaltige Fertigung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: gbo datacomp GmbH

