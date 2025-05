Startseite Neue Vorträge im Audiokanal des Patriotischen Netzwerkes Pressetext verfasst von malborn am Fr, 2025-05-09 05:57. Im Audiokanal des Patriotischen Netzwerkes stehen jetzt drei neue Mitschnitte von Vorträgen bereit. Die Themen sind die Philosophie Heideggers, eventuelle Gemeinsamkeiten von Christen und Moslems und Separatismusbestrebungen in der Pfalz unter französischer Besatzung. Insgesamt biete der Kanal über 80 Vortragsmitschnitte von mehr als 30 Rednern.

Das Patriotische Netzwerk ist ein Verbindungsnetzwerk zahlreicher unabhängiger Patrioten aus dem Saarland und der Pfalz die einander seit Jahren kennen. Es ist keine feste Gruppe und keine Organisation. Es sind viele Einzelpersonen, die sich bei Veranstaltungen treffen, etwa bei Vorträgen oder gemeinsamen Freizeitaktivitäten. In ihrem Audiokanal offerieren sie Mitschnitte von Vorträgen verschiedener Redner zu Themen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Geschichte.

Link zum Kanal: https://t1p.de/patnet

