Startseite Das Vereinigte Königreich zertifiziert Protector als erstes ferngesteuertes Luftfahrtsystem seiner Art Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-08 19:00. SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 8. Mai 2025 / Die Military Aviation Authority (MAA, Militärluftfahrtbehörde) des Vereinigten Königreichs (UK) hat dem unbemannten Luftfahrtsystem (UAS) Protector RG Mk1 der Royal Air Force (RAF), das auch als MQ-9B bezeichnet wird, eine militärische Musterzulassung (Military Type Certificate/MTC) erteilt. Damit wird bescheinigt, dass das System eine strenge Lufttüchtigkeitsbewertung bestanden hat und ohne geografische Einschränkungen, auch über bevölkerten Gebieten, sicher betrieben werden kann. Diese Entscheidung vom 29. April war der erste Meilenstein dieser Art für ein großes unbemanntes Luftfahrsystem. Dies ist ein großer Erfolg für das Vereinigte Königreich und ein technologischer Wendepunkt in der Geschichte der unbemannten Luftfahrtsysteme. GA-ASI ist der erste Hersteller großer unbemannter Luftfahrtsysteme, der eine MTC erhält, die an den strengen Vorschriften von STANAG 4671, dem NATO-Standard für die Lufttüchtigkeit unbemannter Luftfahrtsysteme, ausgerichtet ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79544/GA-ASI_050825_DEPRcom.... Dazugehöriges Bild Der Erhalt der MTC war schon seit der Einführung des MQ-9B im Januar 2014 ein Ziel von GA-ASI. Das Unternehmen erweiterte seine bewährte UAS-Plattform, MQ-9A, um leistungssteigernde Funktionen, während es gleichzeitig sicherstellte, dass das Design den Lufttüchtigkeitsanforderungen der zweiten Fassung des NATO-Standards STANAG 4671 entsprach. Das Luftfahrtsystem weist zahlreiche erweiterte Funktionen auf, die unter anderen großen UAS ihresgleichen suchen, um diese strengen Anforderungen zu erfüllen. Dazu gehören Blitzschutz, Brandschutz, Vereisungsschutzsysteme und ein ermüdungs- und schadenstolerantes modulares Baukastenkonzept. Die gesamte flugkritische Software wurde in Übereinstimmung mit den strengen Anforderungen der Vorschrift Do-178/254 entwickelt. Die Missionssoftware ist strikt von der flugkritischen Software getrennt. Diese Merkmale dienen nicht nur der Lufttüchtigkeit des Luftfahrtsystems, sondern erhöhen auch seine Zuverlässigkeit und betriebliche Flexibilität in einem Maße, die von anderen UAS unerreicht ist. Die Erlangung der MTC für das MQ-9B war eine Herkulesaufgabe und ist eine wegweisende Leistung für unser Unternehmen, so Linden Blue, CEO von GA-ASI. Wir haben mehr als 500 Millionen $ in die 11-jährigen Bemühungen um die Entwicklung eines unbemannten Luftfahrtsystems investiert, das die strengen Lufttüchtigkeitsstandards der NATO erfüllt. Dazu gehörten drei Testflugzeuge, umfassende Umwelttests auf Komponenten- und Systemebene im Einklang mit den Do-160 -und Mil-Standards (Umwelttests auf Systemebene bei Elgin und Pax River), umfassende statische Belastungstests der Flugzeugzelle bis zur ultimativen Boden- und Flugbelastung, Vogelschlag- und Hagelschutzversuche sowie umfassende Ermüdungstests im Umfang von bis zu drei Lebensdauern (3 x 40.000 nominale Flugstunden = 120.000 Stunden insgesamt). Unsere Ingenieure haben über 140.000 Seiten detaillierter technischer Daten erarbeitet, die belegen, dass das MQ-9B diesen hohen Anforderungen entspricht. Ich gratuliere unserem Team zu dieser herausragenden Leistung und weiß, dass unsere Kunden diese Musterzulassung brauchen, um den zivilen Luftraum für ihren Flugbetrieb zu öffnen. Die Royal Air Force nimmt weiterhin neue Protector-Luftfahrtsysteme an ihrem Standort in Nordengland, RAF Waddington, entgegen. Das Vereinigte Königreich hat mittlerweile 10 der insgesamt 16 bestellten Luftfahrtsysteme erhalten. Der Erhalt der ersten militärischen Musterzulassung erforderte ein langjähriges Engagement und Beharrlichkeit und ist ein Beweis für die harte Arbeit aller Beteiligten. Es ist ein Privileg, der erste zu sein, dem eine MTC für das Protector-Luftfahrtsystem erteilt wird, erklärt Gp. Capt. Neil Venables, Type Airworthiness Authority (Lufttüchtigkeitsbehörde) und Inhaber der Musterzulassung für Protector. Das MQ-9B ist das weltweit fortschrittlichste UAS mit mittlerer Flughöhe und langer Flugdauer. Zu MQ-9B gehören die Modelle SkyGuardian® und SeaGuardian® sowie der von der RAF betriebene Protector. Neben dem Vereinigten Königreich hat GA-ASI Bestellungen für das MQ-9B von Belgien, Kanada, Polen, der Japanischen Küstenwache, der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungskräfte, Taiwan, Indien und der US-Luftwaffe zur Unterstützung des Special Operations Command erhalten. Das MQ-9B wurde auch bereits bei verschiedenen Übungen der US-Marine eingesetzt, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC und Group Sail. Über GA-ASI General Atomics Aeronautical Systems Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit über 8 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle® 25M, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die ein ständiges Situationsbewusstsein und schnelle Angriffe ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com . Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Kontaktdaten

