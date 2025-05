Startseite Abcourt durchteuft 24,3 g/t Au auf 1,9 m, einschließlich 41,9 g/t Au auf 0,6 m, in der Zone 785N und informiert über den aktuell Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-08 15:53. Rouyn-Noranda, Kanada, 8. Mai 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, neue Bohrergebnisse bekannt zu geben und über den aktuellen Stand seiner Aktivitäten in der Mine Sleeping Giant zu informieren. Abcourt absolvierte im Jahr 2025 36 Untertage-Bohrlöcher über insgesamt 5.632 Meter. Sieben dieser Bohrlöcher (insgesamt 3.316 Meter) konzentrierten sich auf die Zone 785N und die darunter liegenden Bereiche. Die Zone 785N ist ein neuer Sektor östlich und unterhalb der erschlossenen Bereiche der Mine. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse aus zwei dieser Bohrlöcher zu Beginn des Jahres teilt Abcourt heute die Ergebnisse aus zwei weiteren Bohrlöchern - 78-888 und 78-890 - mit. Die Höhepunkte dieser Pressemeldung beinhalten: - Bohrloch 78-890 durchteufte die Zone 785N in der Zieltiefe (24,3 g/t Au auf 1,9 Metern, einschließlich 41,9 g/t Au auf 0,6 Metern);

- Abcourt wird ein drittes Untertage-Bohrgerät in Betrieb nehmen, um das auf die Umwandlung der Ressource ausgerichtete Bohrprogramm auf den oberen Ebenen der Mine zu beschleunigen;

- Abcourt setzt die Arbeiten in Erwartung des Abschlusses der zuvor angekündigten Finanzierung fort, die die Erschließung der Mine in Richtung Produktionsaufnahme ermöglichen sollte. Pascal Hamelin, President und CEO, sagt dazu: Seit Aufnahme der Untertage-Bohrungen im Herbst 2023 verfolgen wir das Ziel, die Qualität und Quantität der Mineralressourcen bei Sleeping Giant zu erhöhen. Anhand dieser Bohrungen und der Arbeiten, die unser Team bei Sleeping Giant geleistet hat, konnten wir einen soliden Finanzplan für die Erschließung und einen schnellen Produktionsanlauf in der Mine erarbeiten. Die über- und untertägige Infrastruktur befindet sich wirklich in sehr gutem Zustand, weshalb wir die Mine rasch in Richtung einer rentablen Produktion entwickeln können. Überdies freuen wir uns sehr über den neuen vielversprechenden Sektor, die Zone 785N, unweit unserer untertägigen Infrastruktur. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Lebensdauer der Mine, sobald sie sich in Produktion befindet, verlängern werden können. Die wichtigsten Ergebnisse der Bohrlöcher 78-888 und 78-890 sind in Tabelle 1 angeführt: Tabelle 1: Wichtigste Ergebnisse der Untertage-Bohrungen Diamantbohrloch von bis Abschnitt Au Erzgang

(m) (m) (m) (g/t)

78-888 13,10 13,60 0,50 59,25 Abschnitte entlang des Erzgangs 785N

und 87,00 87,80 0,80 10,17

und 144,40 145,00 0,60 27,13

und 285,40 286,00 0,60 9,24 Erzgang 785N

78-890 273,50 275,40 1,90 24,30 Erzgang785N

einschl. 274,20 274,80 0,60 41,90

Anmerkungen:

1. Die Abschnitte entsprechen den entlang des Bohrkerns gemessenen Längen.

2. Die Analyseergebnisse sind nicht gedeckelt, Teilabschnitte mit höheren Gehalten sind jedoch hervorgehoben. Die wichtigsten Bohrergebnisse sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: Wichtigste Ergebnisse - Durchörterung der Zone 785N. Erkenntnisse der Bohrdaten: - Eine Übereinstimmung zwischen den Abschnitten, die in den Bohrlöchern 78-888 und 78-890 durchteuft wurden, und jenen in den nahe gelegenen, zuvor niedergebrachten Bohrlöchern 66-1126-11, 78-885 und 78-886

- Das Vorkommen mehrerer mineralisierter Abschnitte bergseitig der Zone 785N. Diese subparallelen mineralisierten Erzgänge sind Teil des Erzgangsystems, das der Zone 785N zugrunde liegt, wie bereits in der Pressemeldung vom 13. Februar 2025 erwähnt wurde. Die Bohrarbeiten in der Zone 785N werden fortgesetzt. Die Ergebnisse werden nach ihrem Eintreffen ausgewertet. Abcourt wird alle Ergebnisse im Anschluss an die erste Arbeitsphase veröffentlichen. Neben dem Programm zur Erweiterung des Tiefenabbaupotenzials der Mine Sleeping Giant werden derzeit auch Bohrungen im oberen Teil der Mine durchgeführt. Das Ziel dieser Bemühungen besteht darin: - die größtmögliche Menge der vermuteten Ressourcen in angedeutete Ressourcen umzuwandeln;

- die Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Sleeping Giant zu aktualisieren;

- die technischen Studien zu unterstützen, die für die Optimierung des Bergbauplans und die Aufnahme der Produktion erforderlich sind. Verlängerung des Bohrvertrags mit G4 Drilling Abcourt hat den Vertrag für die Untertage-Bohrungen mit der Firma G4 Drilling verlängert und die Inbetriebnahme eines dritten Untertage-Bohrgeräts angefordert. Dieses Bohrgerät wird für konventionelle Bergbauanforderungen ausgelegt sein, um den Transport und die Installation zu erleichtern. Dieses zusätzliche Bohrgerät dürfte in wenigen Wochen betriebsbereit sein, womit die Umwandlung unserer vermuteten Ressourcen in angedeutete Ressourcen beschleunigt und unsere Abbaustrossen bei Bedarf besser definiert werden sollten. Fortschritt der Finanzierung Die Standard-Due-Diligence-Prüfung, die Besichtigung vor Ort durch ein unabhängiges, vom potenziellen Kreditgeber eingesetzten Teams und die Vorbereitung der endgültigen Unterlagen für das Darlehen in Höhe von 8 Mio. USD verlaufen nach dem festgelegten Zeitplan, was einen bedeutenden Fortschritt für die Erschließung der Mine darstellt. Einzelheiten zu den Bedingungen des vorgeschlagenen Darlehens finden Sie in der Pressemeldung vom 10. April. Diese Prüfung bot auch die Gelegenheit, das strategische Potenzial der Infrastruktur von Sleeping Giant hervorzuheben und zugleich zu bestätigen, wie beispielhaft unser Team auf die Wiederaufnahme des Betriebs vorbereitet ist. Qualitätskontrollmaßnahmen (QA/QC) Die Bohr- und Kernbeschreibungsarbeiten erfolgten unter Aufsicht von Mohamed Haithem Bennia, geo, Superintendent Geology, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Die Bohrkerne wurden mithilfe hochpräziser digitaler Instrumente (Reflex ACTIII) ausgerichtet, um ein besseres Verständnis der geologischen Struktur zu ermöglichen. Zusätzlich zu der internen Kontrolle der Proben im Labor sehen die Qualitätssicherungs- und -kontrollprotokolle für die Analysen die Hinzugabe von Leer-, Standard- und Doppelproben alle 25 Proben vor. Die halbierten Bohrkerne wurden im internen Labor der Mine Sleeping Giant im Einklang mit den Industriestandards aufbereitet. Die dieser Pressemeldung zugrunde liegenden Proben wurden in der Laboreinrichtung von MSALABS in Val-dOr (Quebec) unter Anwendung der Photon AssayTM-Methode analysiert. MSA betreibt zahlreiche Labore rund um den Globus und verfügt über eine ISO-17025-Akkreditierung für viele Metallbestimmungsmethoden. MSA ist ein nach ISO-17025 akkreditiertes Labor für die Photon AssayTM-Methode. Qualifizierte Sachverständige Mohamed Haithem Bennia, geo, Superintendent Geology der Mine Sleeping Giant, hat die technischen Angaben in dieser Pressemeldung verfasst, gesammelt, verifiziert und genehmigt. Pascal Hamelin, Eng, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressmeldung verifiziert und genehmigt. Die Herren Hamelin und Bennia sind qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Über Abcourt Mines Inc. Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt den Minen- und Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf die es seine Explorations- und Erschließungsaktivitäten konzentriert. Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca . Pascal Hamelin

President und Chief Executive Officer

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276, DW 456

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. "plant", "strebt an", "erwartet", "projiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "schätzt", "könnte", "sollte", "wahrscheinlich" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "erreicht werden können", "sollten", "werden" oder " erzielt werden" oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Abcourt erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Abcourt dargelegt sind, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Abcourt lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Pascal Hamelin

475 avenue de l'Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

Kanada email : phamelin@abcourt.com Pressekontakt: Abcourt Mines Inc.

Pascal Hamelin

475 avenue de l'Église

