Startseite Weniger Scrollen, mehr Schwitzen - Digital Detoxing beim Training Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-08 13:54. Immer mehr Menschen sehnen sich nach digitaler Ruhe - besonders beim Training. Eine neue Lösung schafft Fokus, Struktur und ein echtes Workout ohne Smartphone. Deutschland, 08.05.2025 In einer Welt voller Push-Nachrichten, Social Media und ständiger Erreichbarkeit wächst das Bedürfnis nach digitalen Ruhezeiten - besonders beim Sport. Immer mehr Menschen suchen bewusst nach Zeiten ohne Handy, um Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen. Digital-Detox ist längst kein Trend mehr, sondern eine echte Bewegung - auch im Fitnessstudio, beim Mannschaftstraining oder bei dir Zuhause. Digital Detox und die Notwendigkeit von handyfreiem Training Junge Menschen verbringen im Durchschnitt über 4 Stunden täglich online - vor allem mit Social Media und Online-Gaming. Diese intensive Bildschirmzeit führt zunehmend zu Konzentrationsproblemen, Bewegungsmangel und psychischer Belastung. In dieser digitalen Dauerpräsenz wächst das Bedürfnis nach Auszeiten - und Sport bietet dafür den idealen Rahmen. Körperliche Aktivität stärkt nicht nur die Gesundheit, sondern schafft auch bewusste Pausen vom Smartphone.

Doch gerade strukturierte Trainingsformen wie Intervalltraining erfordern klare zeitliche Vorgaben. Hier braucht es Hilfsmittel, die das Training unterstützen - ohne dabei neue digitale Ablenkung zu schaffen. Handyfreie Struktur statt Ablenkung: Die Lösung von Kondimaster Damit Sport tatsächlich zur digitalen Auszeit wird, braucht es einfache Werkzeuge, die das Training klar strukturieren - ohne zusätzliche Apps, WLAN oder Bluetooth. Genau hier setzt www.Kondimaster.de an:

Die Intervalltimer funktionieren komplett offline und lassen sich einfach bedienen.

Anders als bei den üblichen Apps ist es hier auch möglich, spezielle Trainingseinheiten individuell zu programmieren - zum Beispiel mit bis zu 7 verschiedenen Zeiten pro Übung. Das ist besonders im Fußball-Intervalltraining von großem Vorteil.

Die Geräte sind langlebig, laut und simpel - und sie machen das Smartphone beim Training überflüssig.

Das Beste daran: Dein Smartphone bleibt geschützt - kaputte Anzeigen nach dem Training gehören der Vergangenheit an.

Keine Nachrichten, kein Scrollen, keine Ablenkung.

