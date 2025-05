Startseite SAS und Epic Games: Mit Unreal Engine zu präziseren Digital Twins in der Fertigung Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2025-05-08 10:18. Heidelberg, 8. Mai 2025 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), bringt eine ganz neue Generation von Digital Twins auf den Markt, die geschäftskritische Prozesse von Grund auf transformieren können. Die Kombination aus leistungsstarker KI und Analytics von SAS mit der Unreal Engine (UE) des Spieleentwicklers Epic Games versetzt Fertigungsunternehmen in die Lage, neue Strategien und Prozesse in einer simulierten Umgebung zu erproben - und die besten Ergebnisse dann in Real-World-Szenarien zu übertragen. Das SAS Angebot verknüpft UE-Simulationen mit Optimierungsroutinen von SAS Viya. UE gehört zu den offensten und fortschrittlichsten Tools für 3D-Visualisierung in Echtzeit und wird unter anderem im Welterfolg "Fortnite" eingesetzt. Die Rendering-Technologie wird also ständig von Millionen Spielern auf den Prüfstand gestellt und hat damit ihre Betriebssicherheit bewiesen, bevor sie übergreifend in anderen Bereichen wie Film, Architektur, Automotive oder Fertigung eingesetzt wird. Mit den realistischen Simulationen, die die hochdetaillierten und präzisen Digital Twins liefern, lassen sich zeit- und kostenintensive Testläufe in der tatsächlichen Betriebsumgebung umgehen. Abläufe werden in einer glaubhaften digitalen Umgebung abgebildet, zusammen mit KI führt dies zu präziseren Prognosen und besseren Entscheidungen. Pilotprojekt bei Georgia Pacific Als einer der weltgrößten Hersteller von Papier und cellulosebasierten Baustoffen setzt Georgia Pacific die UE-gestützten digitalen Zwillinge in seiner Produktionsstätte Savannah River Mill ein. Die SAS Technologie sorgt für eine Optimierung seines Transportsystems mit Automated Guided Vehicles (AGVs) und weiterer Prozesse. SAS verwendet RealityScan, eine mobile Applikation von Epic, um ein fotorealistisches Rendering des Werks zu erstellen und in UE zu importieren. Die Verbindung aus Analytics von SAS und der Engine von Epic hilft Georgia Pacific dabei, Betriebsabläufe perfekt aufeinander abzustimmen, ohne die Produktionslinien zu unterbrechen, mit dem Ziel, Kosten zu senken und die Produktqualität zu erhöhen. "Mit SAS und der Unreal Engine können wir realitätsnahe Simulationen der Fertigungsprozesse erstellen. Autonome Fahrzeuge bewegen sich durch die Werkshalle, reagieren in Echtzeit auf Annäherungsalarme, Hindernisse und unvorhersehbare Ereignisse", sagt Roshan Shah, Vice President of AI & Products bei Georgia Pacific. "Die performanten Analysen und fotorealistischen Simulationen, die die verbesserten Digital Twins von SAS mitbringen, sind die Grundlage für fundierte Entscheidungen und einen höheren Output. Wir versprechen uns davon mehr Produktivität, Sicherheit und Effizienz auch für weitere Produktionsstätten." Blaupause für weitere Einsatzszenarien Die optimierten Digital Twins machen Advanced Analytics einer breiteren Anwendergruppe zugänglich - sowohl, was die Rollen als auch die Branche angeht. In der Fertigung bedeutet dies konkret, dass beispielsweise Arbeiter am Produktionsband, Mechaniker und Ingenieure einfacher mit Daten und KI umgehen können. Das Gesundheitswesen könnte wiederum von einer Optimierung der Patientenströme in Kliniken, prädiktiver Wartung für medizinische Geräte oder der Unterstützung von Mitarbeitertrainings profitieren. Ähnlich ließen sich die digitalen Modelle in der Stadtplanung nutzen, um die Entwicklung von Smart Cities zu unterstützen und somit nachhaltige und lebenswerte Bedingungen zu schaffen. "Fertigende Unternehmen sind heute stärker auf die Nutzung von Daten und KI angewiesen, dies spielt auch bei der Akquise von Nachwuchskräften eine Rolle", erklärt Bryan Harris, Chief Technology Officer von SAS. "Gaming-Technologie ist für eine Generation, die mit Videospielen aufgewachsen ist, ein spannender Ansatz, um Entscheidungsfindungen im Businesskontext von trockenen Charts und Exceltabellen in ein immersives Erlebnis zu überführen. Gamification von Geschäftsprozessen bietet die Chance, diese weniger repetitiv und dafür interaktiver zu machen, mit positiven Auswirkungen auf die Produktivität und die Geschäftsergebnisse." Weitere Informationen zum Einsatz von digitalen Zwillingen gibt es hier. SAS Institute GmbH

