SNP startet nach zwei Rekordjahren mit dem besten Q1 der Firmengeschichte ins Jahr 2025

-- Auftragseingang stieg um 25 % auf 75,4 Mio. EUR (Q1 2024: 60,5 Mio. EUR)

-- Konzernumsatz legte deutlich um 23 % auf 66,5 Mio. EUR zu (Q1 2024: 54,0 Mio. EUR)

-- Starker Anstieg des EBIT um 97 % auf 7,9 Mio. EUR (Q1 2024: 4,0 Mio. EUR), EBIT-Marge kletterte auf 11,9 % (Q1 2024: 7,4 %)

-- Ausblick 2025 bestätigt: Umsatzwachstum auf 270 bis 280 Mio. EUR und Steigerung des EBIT auf 30 bis 34 Mio. EUR erwartet

Heidelberg, 8. Mai 2025 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, ist mit dynamischen Unternehmenswachstum ins Jahr 2025 gestartet. Erneut trieben höhere Umsätze im Partnergeschäft sowie gesteigerte Softwareverkäufe die Entwicklung von SNP. Der Umsatz legte um 23 % auf 66,5 Mio. EUR zu und das EBIT verbesserte sich überproportional um 97 % auf 7,9 Mio. EUR. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend um 4,5 Prozentpunkte auf 11,9 %. Der Auftragseingang wuchs insbesondere durch das starke Geschäft in Nordamerika um 25 % auf 75,4 Mio. EUR.

Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: "Es ist uns erneut gelungen, nach einem wachstumsstarken Vorjahr erfolgreich in ein neues Jahr zu starten - mit Rekordwerten bei allen maßgeblichen finanziellen Kennzahlen. Dank des anhaltenden Vertrauens unserer Kunden und Partner und des Fokus unseres SNP-Teams auf deren Erfolg konnten wir unseren Wachstumskurs weiter fortsetzen. Parallel zahlen sich unsere strategischen Initiativen erkennbar aus - der Fokus auf Innovation basierend auf unserer neuen Softwareplattform Kyano, der Eintritt in neue Märkte wie beispielsweise Frankreich sowie eine Vielzahl an Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität. Der erfolgreiche Jahresauftakt und das anhaltend starke Marktmomentum geben uns den Rückenwind für weiteres Wachstum im Jahr 2025 und darüber hinaus."

Das Servicegeschäft verzeichnete ein Plus beim Auftragseingang von 20 % auf 52,2 Mio. EUR und ein Umsatzplus von 17 % auf 43,7 Mio. EUR. Das Softwaregeschäft wuchs überproportional mit einem Anstieg des Auftragseingangs um 35 % auf 23,1 Mio. EUR bei einem um 36 % gestiegenen Umsatz auf 22,9 Mio. EUR. Der Anteil der Softwareumsätze stieg somit weiter auf 34 % (Q1 2024: 31 %).

Andreas Röderer, CFO von SNP, kommentiert: "Die finanzielle Basis von SNP ist so gut wie noch nie in der Unternehmensgeschichte. Insbesondere die hervorragende Entwicklung des operativen Cashflows gibt uns den notwendigen Spielraum für die Weiterentwicklung des Unternehmens aus einer Position der Stärke. Die hohe Nachfrage nach S/4HANA- und RISE with SAP Projekten und den SNP-Softwarelösungen wird unser Geschäft auch zukünftig weiter tragen."

Ausgewählte aktuelle Highlights:

-- IBM und SNP arbeiten gemeinsam an der Einführung der IBM Transformation Suite for SAP Applications: Erweiterung der erfolgreichen Entwicklungspartnerschaft zwischen IBM und SNP - neue IBM Transformation Suite for SAP Applications ermöglicht schnelle und sichere Bereitstellung von RISE with SAP auf IBM Power Virtual Server. SNP-Plattform Kyano vollständig in die Suite integriert, um die Migration von Workloads in die Cloud zu optimieren.

-- Übernahme durch Carlyle abgeschlossen: SNP schloss eine strategische Partnerschaft mit der globalen Investmentgesellschaft Carlyle ab, die das langfristige Wachstum von SNP unterstützt. Im Rahmen dessen übernahm Carlyle eine qualifizierte Mehrheit.

-- Transformation World 2025 am 25. & 26. Juni 2025 in Heidelberg, Germany: Werden Sie Teil unseres zweitägigen Events und erhalten Sie Einblicke aus der Praxis von IT-Profis, um zu erfahren, wie Sie Ihre Datenlandschaft zukunftssicher gestalten. Treffen Sie Experten von ABB, BMW, PepsiCo, TE Connectivity oder TotalEnergies und erweitern Sie Ihr Netzwerk in einer großartigen Atmosphäre. Wir freuen uns auf Sie! Die Anmeldung ist kostenlos.

Wichtige Unternehmenskennzahlen

Die Tabelle fasst die Entwicklung wichtiger Unternehmenskennzahlen im ersten Quartal 2025 zusammen.

Ausblick 2025

SNP geht für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin von einer positiven Geschäftsentwicklung bei unverändert positiver Branchenentwicklung und einer starken Marktposition aus. Darauf basierend erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum auf 270 Mio. EUR bis 280 Mio. EUR (Umsatz 2024: 254,8 Mio. EUR). Gleichzeitig soll das operative Ergebnis (EBIT) in einer Spanne zwischen 30 Mio. EUR und 34 Mio. EUR (EBIT 2024: 28,6 Mio. EUR) liegen. Unverändert wird für den Auftragseingang eine Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang/Umsatzerlöse) größer als eins erwartet.

Der ausführlichere Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2025 kann auf unserer Website unter https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/ abgerufen werden.

Investoren- und Analysten-Call

Der Investoren- und Analysten-Call findet am 8. Mai 2025 um 14 Uhr MEZ statt. Interessierte Investoren und Analysten können sich über folgenden Link registrieren: https://www.appairtime.com/event/18296221-2ba0-40b6-b620-95de6ee0378c.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird wie üblich einen Tag später auf der Website von SNP unter https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/ zur Verfügung gestellt.

SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Marcel Wiskow

Speyerer Straße 4

69115 Heidelberg

Deutschland

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

Homepage: https://www.snpgroup.com/de

Telefon: 06221 6425-637

Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Axel Schreiber

Karlstraße 42

80333 München

Deutschland

E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0