Die Reise des Goldpreises

Der sichere Anlagehafen Gold ist beliebt wie nie, was sich auch an der Preisentwicklung ablesen lässt. Im Jahr 2024 kostete die Feinunze Gold im Durchschnitt rund 2.395 US-Dollar. Das waren gegenüber dem Vorjahr 23,3 Prozent mehr. Vergleicht man den Goldpreis von 2024 zum Vor-Pandemie-Jahr 2019, so ist ein Preisanstieg von ungefähr 72 Prozent zu verzeichnen. Denn die Pandemie und der Ukraine-Krieg sorgten für Verunsicherung und dem Drang zu Goldinvestments. Dieses Jahr konnte der Preis des Edelmetalls um zirka 30 Prozent zulegen. Der Goldhöchstpreis lag vor kurzem bei gut 3.500 US-Dollar je Feinunze. Heute wirken Ängste vor einem Zollkrieg und es gibt eine starke Nachfrage aus China und anderen Ländern. Im April hat übrigens die chinesische Zentralbank das sechste Mal in Folge die Goldreserven vermehrt. Dies zeigen offizielle Daten der People´s Bank of China. Die hohen Goldpreise haben also Chinas Zentralbank nicht abgeschreckt. So sitzt China nun auf 73,77 Millionen Feinunzen Gold, so zumindest die offiziellen Zahlen. Dies zeigt die Intension des Landes, sich unabhängiger von Staatsanleihen und vom US-Dollar zu machen. Dazu müssen die Währungsreserven diversifiziert werden. Goldbarren und -münzen gingen im ersten Quartal 2025 in China um 30 Prozent mehr als im Vorjahresquartal über den Ladentisch. Aktuell gehen Charttechniker davon aus, dass der Aufwärtstrend beim Goldpreis wieder aktiv ist. Sie rechnen mit einem weiteren Schub bei der Preisrally. Sollte der Preis des edlen Metalls über 3.438 US-Dollar je Unze steigen, läge das nächste Ziel bei 3.545 bis 3.565 US-Dollar. Investoren sollten neben physischem Gold im Portfolio auch auf Goldaktien von soliden Gesellschaften setzen. Da kämen Sierra Madre Gold and Silver oder Fortuna Mining in Betracht. Sierra Madre Gold and Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-g... - hat Anfang 2025 mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt in Mexiko begonnen. Fortuna Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining... - ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Projekten in Westafrika sowie Lateinamerika.

