Arillo in Terrabianca präsentiert “Vigna Terrabianca” Chianti Classico Gran Selezione 2020

Ein einziger Hektar Sangiovese inmitten von Wäldern und Rebzeilen, ein heller, so identitätsstiftender Boden, dass er diesem Cru und dem gesamten Weingut den Namen gibt. „Vigna Terrabianca“ ist der Name des Chianti Classico Gran Selezione von Arillo in Terrabianca, einem jungen und zugleich historischen Chianti Classico Weingut, das heute auch in der Maremma und im Val d’Orcia auf dem Vormarsch ist.

Arillo in Terrabianca wurde 2019 von Urs und Adriana Burkard gegründet. Das Weingut verfügt über 12,5 Hektar Weinberge in Radda in Chianti, wo die Rebstöcke in frischen Böden mit einem hohen Ton-Anteil und reichlich Skelett (Galestro und Alberese) wurzeln. „Dieser Ort wurde schon immer ‚Terrabianca‘ genannt, wegen der Auswirkungen des Aufstiegs von Schwefel, der weißliche Flecken zwischen den Rebzeilen hervorruft“, erklärt Adriana Burkhard. „Mit tiefem Respekt für die Identität dieses Orts haben wir uns entschieden, diesen Namen beizubehalten und ihn unserem repräsentativsten Chianti Classico zu widmen.“

Die Gran Selezione „Vigna Terrabianca“ entstammt dem Wunsch, der historischsten, felsigsten und zerklüftetsten Parzelle des Weinguts eine Stimme zu geben: den über 40 Jahre alten Rebstöcken, die auf einer Höhe von 378 Metern wachsen und nach Süden ausgerichtet sind.

Das agronomische Team kümmert sich in jeder Phase des Wachtsumszyklus mit Zeit und Sorgfalt um diese Parzelle und die Natur schützt sie ihrerseits mit einem wohlwollenden Mikroklima. Der Jahrgang 2020 erlebte einen trockenen und kalten Winter, der in einen idealen Frühling mit warmen und leicht windigen Tagen überging. Der Sommer war sehr sonnig, aber in diesem Gebiet sind die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht so ausgeprägt, dass sie selbst den heißesten August entschärfen. Die Trauben erreichten im Oktober die perfekte Reife und wurden am 9. Oktober geerntet und in den Keller gebracht.

Nach einer sorgfältigen Auslese im Weinberg wurden die wertvollen Sangiovese-Trauben des Terrabianca-Weinbergs in Edelstahltanks mit Temperaturkontrolle vergoren. Nach der Vinifizierung reifte der Wein 20 Monate lang in 5 hl-Tonneaux aus französischer Eiche, teils neu, teils in Zweitbelegung, und wurde dann ein weiteres Jahr in der Flasche verfeinert.

Diese Gran Selezione besticht durch eine dichte Tanninstruktur und feine Zitrusnoten, die ihre Präzision und harmonische Balance unterstreichen. Um die Ausdruckskraft dieses Crus visuell zu betonen, schmückt das Etikett von Vigna Terrabianca ein Werk des südafrikanischen Künstlers Dylan Lewis. Seine Kunst widmet sich seit jeher dem Spannungsfeld zwischen Mensch und Natur. Die abgebildete Figur – eine seiner ikonischen männlichen Schamanengestalten – ist heute Teil der Kunstsammlung von Arillo in Terrabianca und steht zwischen den Reben. Sie symbolisiert die tiefe Verbundenheit mit der Natur und den Wunsch, ein verlorenes Gleichgewicht wiederherzustellen.

„Schönheit und Kunst gehören ebenso zur Natur wie die Weinkultur“, sagt Adriana Burkard. "Es ist ein einzigartiges und integriertes System. Mit unseren Weinen wollen wir zeigen, dass ein Leben im Einklang mit der Natur nicht nur möglich, sondern unabdingbar ist, um Spitzenleistungen zu erzielen."

Vom Chianti Classico DOCG Gran Selezione Vigna Terrabianca 2020 wurden nur 2313 Flaschen und 24 nummerierte Magnumflaschen hergestellt, die in den besten Vinotheken erhältlich sind.

***

Arillo in Terrabianca ist ein Weingut, das Kultur, Innovation und einen tiefen Respekt für das Land miteinander vereint, so erzählen die Gründer Adriana und Urs Burkard.

Das Anwesen erstreckt sich über drei renommierte Weinbaugebiete - Chianti Classico, Maremma und Val d'Orcia - und bildet ein ideales Dreieck aus Schönheit, Geschmack und Identität. „Nur wenn wir uns selbst und die Umwelt respektieren, können wir authentische Produkte schaffen und Visionen zum Leben erwecken, die von Dauer sind. “

Dies ist die Philosophie, von der sich jede Entscheidung leiten lässt und die im Jahr 2026 mit der Einweihung der neuen Vorzeigekellerei konkrete Form annehmen wird, ein symbolischer Ort des Projekts Arillo in Terrabianca, zu dem auch ein Raum für Gastronomie, eine Kunstgalerie und ein Projekt für eine Erlebniswelt, die die Gäste in die Kultur des Weins, der Harmonie und des Territoriums eintauchen lässt, gehören werden.