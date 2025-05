Startseite Synthetische Daten, KI-Agenten: SAS baut Plattform SAS Viya erheblich aus Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2025-05-07 15:53. Heidelberg, 7. Mai 2025 - SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), baut den Funktionsumfang seiner zentralen Lösungsplattform SAS Viya um zahlreiche neue Module aus. Schwerpunkte sind die sichere Einrichtung von KI-Agenten, die Erzeugung von synthetischen Daten und Produktivitätssteigerungen für Anwender - alles mit einer zentralen Data Governance und somit maximaler Zuverlässigkeit. Zudem ist jetzt auch ein konfiguriertes Lösungspaket speziell für mittelständische Unternehmen verfügbar. "SAS erweitert sein Portfolio, so dass noch mehr User-Gruppen innerhalb eines Unternehmens direkt von der KI-Technologieplattform profitieren können", erklärt Kathy Lange, Research Director for AI Software bei IDC. "Unternehmen sind dank der erweiterten Funktionalitäten in der Lage, schneller bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen." Die Neuheiten der SAS Viya-Plattform sind unter anderem: SAS Data Maker - erzeugt sichere synthetische Daten, wo immer Datenschutz oder Datenknappheit Innovation und Weiterentwicklung behindern - also beispielsweise im Gesundheitswesen, in der Arzneimittelforschung oder in der öffentlichen Verwaltung. SAS nutzt dabei Software-Assets von Hazy, einem Pionier für synthetische Daten. SAS hatte Hazy im vergangenen Jahr übernommen. SAS Data Maker wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 allgemein verfügbar sein. SAS Viya Intelligent Decisioning - erleichtert ab sofort die Entwicklung und Bereitstellung intelligenter KI-Agenten für automatisierbare Entscheidungsprozesse im Unternehmen. Dabei sichert die Lösung ein ausgewogenes Verhältnis von autonom arbeitender KI und menschlicher Beurteilung, wobei sie Aufgabenkomplexität, Risiko und Geschäftsziele gegeneinander abwägt. SAS Managed Cloud Services: SAS Viya Essentials - ein Paketangebot aus Lösungen und Managed Cloud Services, das speziell für mittelständische Unternehmen geschnürt wurde. Es ist sofort einsatzbereit und senkt durch geringe Investitionen die Einstiegshürde bei SAS Viya auch für kleinere Organisationen. SAS Managed Cloud Services: SAS Viya Essentials ist bereits verfügbar. SAS Viya Copilot - der KI-gesteuerte Dialogassistent ist direkt in die SAS Viya-Plattform integriert. Entwicklern, Data Scientists sowie Fachanwendern steht damit ein leistungsstarker persönlicher Assistent zur Verfügung, der Analyse-, Geschäfts- und Branchenaufgaben beschleunigt. Copilot basiert auf Azure AI Services und ist ein direktes Produkt der Zusammenarbeit von SAS und Microsoft. Er ist derzeit als Preview verfügbar, ab dem dritten Quartal 2025 dann allgemein. SAS Viya Workbench - die cloudbasierte Codierungsumgebung wurde Ende 2024 vorgestellt und verfügt jetzt über neue Funktionen. Mit SAS Viya Workbench können Entwickler und Modellierer weitaus einfacher, schneller und effizienter als bisher mit SAS oder Python-Code über Visual Studio Code oder Jupyter Notebook Modelle erstellen - inklusive Datenmanagement auf Enterprise-Niveau. Zusätzlich unterstützt die Workbench Code in R, und SAS Enterprise Guide lässt sich als optionale integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) nutzen. SAS Viya Workbench ist weiterhin über AWS Marketplace und ab sofort auch auf Microsoft Azure Marketplace verfügbar. Auf der SAS Viya-Plattform können Anwendern wählen, ob sie mit End-to-End-Plattformtools selbst KI entwickeln oder fertige KI-Lösungen oder Modelle und Modellpakete nutzen wollen - beides bei voller Skalierbarkeit und Produktivität. Entwickler, Data Scientists, IT-Experten und Business-Analysten können innerhalb des SAS Viya-Ökosystems und während des gesamten Daten- und KI-Lebenszyklus nahtlos zusammenarbeiten. SAS Viya erhöht damit die Produktivität in den verschiedensten Branchen und unter Berücksichtigung aller regulatorischer Voraussetzungen - ein klar quantifizierbarer Vorteil insbesondere für CIOs und IT-Führungskräfte. SAS Institute GmbH

Thomas Maier

In der Neckarhelle 162 69118 Heidelberg

Deutschland E-Mail: thomas.maier@sas.com

Homepage: https://www.sas.com/de_de/home.html

Telefon: 0049 6221 415-1214 Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Anja Klauck

Karlstraße 42 80333 München

Deutschland E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten