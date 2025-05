Startseite AI Governance: SAS hilft Unternehmen mit "Landkarte" durch den KI-Dschungel Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2025-05-07 15:46. Heidelberg, 7. Mai 2025 - SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), hat eine AI Governance Map vorgestellt. Damit können Unternehmen ihren aktuellen Reifegrad in vier wesentlichen Bereichen der AI Governance bewerten und ihren Weg in die Zukunft sicherer planen. Die Karte gehört zu einem breiten Portfolio von Leistungen von SAS, die Unternehmen jeden Reifegrades bei einem kontrollierten KI-Einsatz unterstützen sollen. Von der Data Governance über die Modellüberwachung bis hin zum Compliance-Management verfügt SAS über Technologien, die vorhandene KI-Infrastrukturen ergänzen und dabei helfen, einen vollständigen AI Governance Lifecycle aufzubauen. "Wir wissen, dass Unternehmen im Hinblick auf Governance sehr unterschiedliche Ausgangslagen haben. Deshalb ist unser Ansatz für AI Governance betont pragmatisch", erklärt Reggie Townsend, Vice President, SAS Data Ethics Practice. "Unser Ansatz ist dabei nicht, vorhandene Infrastrukturen komplett abzulösen, sondern Lücken zu schließen und so ein umfassenderes KI-Governance-System umzusetzen. Ziel ist es, das Vertrauen in KI-gesteuerte Entscheidungen zu stärken, Prozesse zu vereinfachen und Strategien zukunftssicher zu machen." Analysten loben den Ansatz von SAS Branchenanalysten wie IDC und Forrester bestätigen die weit entwickelten Governance-Fähigkeiten von SAS. Chartis hat in seinem Bericht "RiskTech Quadrant for Model Risk Management Solutions, 2024" SAS bereits zum elften Mal in Folge als Besten dieser Kategorie ausgezeichnet. Für die Modell-Governance-Lösungen erhielt SAS die besten Bewertungen aller Anbieter. In seiner Analyse lobt Chartis den "zukunftsorientierten Ansatz von SAS für das Management von Modellen in traditionellen und neuen Bereichen", der "auch die Anforderungen an Governance für KI und Generative AI" berücksichtige. Zudem werde "das Marktpotenzial von SAS durch seine Fähigkeit, End-to-End-Lösungen anzubieten, weiter verstärkt. Diese Lösungen decken den gesamten Lebenszyklus ab, von der ersten Entwicklung bis zur laufenden Validierung, und lassen sich in bestehende Infrastrukturen integrieren." Neue Lösungen bald verfügbar In stark regulierten Branchen mit strikten Compliance-Anforderungen - etwa die Finanzbranche oder das Gesundheitswesen - verfügen viele Unternehmen bereits über zuverlässige Governance-Maßnahmen. Speziell für AI Governance sehen sie sich aber oft noch nicht ausreichend gerüstet. SAS bietet hier zum Beispiel im ersten Schritt eine Lösung für Banken an, die auf dem von Analysten validierten SAS Model Risk Management basiert. SAS wird in Kürze zudem eine einheitliche, ganzheitliche AI-Governance-Lösung auf den Markt bringen, die KI-Systeme, -Modelle und -Agenten aggregieren, orchestrieren und überwachen kann. Diese Lösung ist gezielt auf Führungskräfte als Anwender ausgelegt, kann aber auch für Data Scientists hilfreich sein. Sie stellt sicher, dass KI-Projekte sämtlichen Richtlinien entsprechen, verbessert die betriebliche Effizienz und hilft Unternehmen, den Einsatz von KI optimal zu koordinieren. Ein Preview der Lösung gibt es hier. Kostenloses Online-Assessment mit Benchmarking-Report Eine zuverlässige und detaillierte Ersteinschätzung zum Status eines Unternehmens liefert ein kostenloses Online-Assessment als Teil der AI Governance Map. Teilnehmer erhalten einen individuellen Bericht sowie einen maßgeschneiderten Aktionsplan für die nächsten Schritte. Der Bericht enthält außerdem ein branchenspezifisches Benchmarking in den Bereichen Aufsicht, Compliance, Betrieb und Kultur. Das Online-Assessment ist ab sofort verfügbar. "AI Governance ist nicht nur eine einfache Erweiterung zum Risikomanagement, sondern ein strategischer Faktor für schnellere Innovationen", sagt Steven Tiell, SAS Global Head of AI Governance Advisory. "Um voranzukommen, müssen Unternehmen erkennen, wo die wirklichen Chancen von KI liegen - und verstehen, wie sie dabei im Vergleich zu ihren Mitbewerbern abschneiden." Die "Landkarte" ist das neueste Angebot von SAS AI Governance Advisory, einem Service für Kunden. Auf der Basis eines ersten Gesprächs hilft ihnen SAS zu analysieren, was AI Governance im Kontext ihres Unternehmens bedeutet und wo sie in Sachen vertrauenswürdiger KI stehen. SAS AI Governance Advisory berät danach zu Strategie und Taktik, passt Governance-Tools an spezifische Geschäftsanforderungen an und bietet Zugang zu einem Netzwerk aus Experten und Gleichgesinnten. SAS Institute GmbH

