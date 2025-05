Startseite "Eisenkurt" - Mit 74 Jahren stärker als je zuvor Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-07 12:17. Eisenkurt verblüfft mit 74: Weltrekorde, Power und Regeneration - dank Training, Disziplin und Airnergy-Technologie. Rekorde, Regeneration und neue Energie: Extremsportler Kurt Köhler setzt seit 20 Jahren auf Airnergy Wie fit kann man Ü70 sein? Eisenkurt zeigt es! Kurt Köhler, bekannt als "Eisenkurt" oder der "bayerische Popeye", ist nicht nur ein Phänomen der Fitnesswelt - er ist ein echtes Ausrufezeichen in Sachen Regeneration und Vitalität. Mit 74 Jahren verfügt er über Blutwerte und ein biologisches Alter wie ein 25-Jähriger. Seine Energie? Ungebrochen. Seine Leistungsfähigkeit? Weiterhin weltrekordtauglich! Airnergy als Schlüssel zur Höchstleistung Bereits seit 2005 vertraut Eisenkurt auf die Spirovitalisierungstechnologie von Airnergy - und führt einen Großteil seiner Ausdauerleistung und insbesondere seiner Regenerationsfähigkeit auf genau diese Technologie zurück. Die nahezu tägliche Anwendung unterstützte ihn nicht nur bei der schnellen Regeneration, sondern lieferte auch den entscheidenden Energiezuwachs für seine bekannt außergewöhnlich sportlichen Leistungen. Im Mai 2025 erhielt er im Rahmen wie der "Neu für Alt"-Aktion das neue Modell Airnergy Professional Plus Compact - eine Weiterentwicklung des bewährten Klassikers Professional Plus Vitalisators, das ihn gut zwei Jahrzehnte lang begleitet hat. Weltrekorde mit Ansage - und Atemtechnik mit lebendiger Luft Auch 2023 ließ er mit einem Boxweltrekord aufhorchen: 40.140 Powerboxschläge in 2 Stunden und 39 Minuten - ein offizieller Rekord unter Aufsicht eines Kampfrichters. Doch das war nicht der erste Meilenstein: Heute vor 20 Jahren stellte Köhler beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2005 einen Kraftausdauer-Weltrekord auf. Mit einer 45-Grad-Beinpresse bewegte er innerhalb von 8 Stunden und 51 Minuten unglaubliche 5.000 Tonnen Gewicht - begleitet von Airnergy, TV-Teams und begeisterten Zuschauern. Training, Atmung, Regeneration - das Erfolgsrezept Was Köhler auszeichnet, ist nicht nur körperliche Stärke, sondern seine Konsequenz und Ausdauer: Über Jahre hinweg trainierte er täglich, kombinierte Kampfsport, Ausdauer- und Krafttraining und Radsport wie kein anderer - und setzt parallel auf Airnergy. Die Resultate sprechen für sich: bessere Regeneration, mehr Energie, geringere Erschöpfung, mehr Ausdauerleistung - und ein Körper, der selbst Jahrzehnte jünger wirkt als das tatsächliche Alter. Lebendige Luft mit Airnergy für jedes Alter - nicht nur für Extremsportler "Gerade während der Pandemie und dem damit verbundenen Maskentragen wurde mir erst wirklich bewusst, wie wertvoll sowie alternativlos unsere Atemluft ist", erklärt Kurt Köhler heute. Deshalb und aufgrund all der beeindruckenden Ergebnisse bei gesunden sowie erkrankten Menschen unterstützt er jetzt aktiv die weitere Verbreitung der Airnergy-Methode in München sowie ganz Bayern und darüber hinaus. Seine Überzeugung: Die Spirovitalisierung ist nicht nur für Sportler geeignet, sondern insbesondere für Menschen mit funktionellen oder organischen Störungen und jeden Alters bei Brain Fog, bei Burnout oder dem chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS), die eigenverantwortlich mehr für ihre Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität und die ihrer Familie tun möchten. Ein starkes Duo - auch in Zukunft Nach über 20 Jahren der Zusammenarbeit ist Eisenkurt überzeugt: "Airnergy hat mir eine neue Leistungsdimension eröffnet und genau dies möchte ich anderen Menschen zugutekommen lassen und weitertragen. Ich freue mich, nun wieder gemeinsam mit Airnergy durchstarten zu können und diese ausgezeichnete Luft/Atmosphäre in die Welt zu bringen!" Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Airnergy International GmbH

Herr Guido Bierther

Wehrstr. 24-26

53773 Hennef

Deutschland fon ..: 0224293300

web ..: https://airnergy.com

email : info@airnergy.com Airnergy International GmbH:

Gut 25 Jahre Erfahrung in Gesundheits-Biotechnologie Hervorgegangen aus der im Jahr 2000 gegründeten natural energy solutions AG brachte die Airnergy AG sowie die eigentliche Muttergesellschaft Airnergy International GmbH mit Sitz in Hennef bei Bonn als Erstentwickler die Airnergy-Vitalisierungs-Geräte zur Marktreife. Diese einzigartige Gesundheits- Technologie verbessert die Energiebildung bzw. die Sauerstoff-Verwertung (medizinisch: Utilisation) auf Zellebene und reguliert entscheidende Prozesse im gesamten Organismus. Unter der Leitung von Firmengründer und Geschäftsführer Guido Bierther wird die Airnergy-Technologie ständig weiterentwickelt. Inzwischen millionenfach in weltweit über 60 Ländern werden die Airnergy Energietankstellen, sogenannte Vitalisatoren, genutzt: Ärzte, Therapeuten, Kliniken, Reha- Einrichtungen, Sportcenter sowie fortschrittliche Unternehmen (Betriebliche Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter) setzen im Rahmen von Gesundheitsprogrammen auf diese einzigartige Technologie. Denn die Energiekur wirkt grundlegend im System Mensch - intra- sowie extrazellulär - und eignet sich zur Therapie, Prävention, Regulation und Regeneration sowie zur Ausdauersteigerung. Mittlerweile ist Airnergy auch überaus beliebt im Bereich Anti-Aging und Longevity. Beauty-, Wellness- und SPA-Institute sowie Hotels haben die Vorteile der Anwendung erkannt und bieten ihren Kunden immer häufiger die einzigartige Airnergy Vitalisierung als zusätzliche Leistung. Aber auch Privatpersonen und Familien investieren in kleine Energie-Stationen für zu Hause und nutzen die bahnbrechende Methode für ihre Gesundheit.

Für jeden Bedarf ist etwas dabei. Vom Kraftzwerg "Little Atmos" bis zur Premiumausführung "Avant Garde" - Es gibt unterschiedliche Ausführungen und Varianten für verschiedene Einsatzbereiche. Airnergy ist wissenschaftlicher Vorreiter und technologischer Erstentwickler dieser einzigartigen Biotechnologie. Die Airnergy International GmbH verfügt seit der Gründung im Jahre 2000 über Patent, Marke, Technologie und Know-how sowie ein konsequentes Qualitäts-, Service-, Produktions- und Unternehmensmanagement. Als Herstellungsunternehmen ist sie nach DIN EN ISO 13485:2003 sowie nach der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001 und dem Umweltstandard DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Airnergy steht für nachhaltiges Denken, Handeln und Wirtschaften. Zahlreiche internationale Auszeichnungen (z. B. Jahrhundertaward für Innovation der Fitness Tribune, Wissenschaftspreis der Internationalen Prevention Organisation IPO für Innovation, der Five Star Diamant Green Innovation Award der American Academy of Hospitality Services) sprechen für sich. Weitere Informationen unter: https://airnergy.com

Ansprechpartner: Guido Bierther Pressekontakt: Airnergy International GmbH

Herr Guido Bierther

Wehrstr. 24-26

53773 Hennef fon ..: 0224293300

email : info@airnergy.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten