24,9 % mehr internationale und regionale Fluggäste Pressetext verfasst von anatoly41 am Mi, 2025-05-07 12:16. 24,9 % mehr internationale und regionale Fluggäste – im Vergleich mit Vorjahr während der Internationalen Tage der Arbeit Mit insgesamt 15.200 Flügen beförderte China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA") während der Internationalen Tage der Arbeit 2025 2,173 Millionen Fahrgäste, womit ein neuer Rekord für den gleichen Zeitraum in der Unternehmensgeschichte erzielt wurde. Allein im internationalen und regionalen Flugverkehr wurden 2.090 Flüge durchgeführt und 338.000 Passagiere befördert, was einem Anstieg von 24,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Kurz vor den Feiertagen stellte CEA in Zusammenarbeit mit dem Shanghai-Museum ein thematisch bemaltes Großraumflugzeug namens „Shanghai-Museum" unter dem Thema „Alte Kunst Chinas" vor, das als fliegendes „Museum" große Anerkennung fand und von den Passagieren als „unvergessliches Flugerlebnis von CEA" gelobt wurde. Anlässlich des bevorstehenden „Chinesischen Tourismustags" am 19. Mai hat CEA 519.000 Flugtickets zum Sonderpreis sowie 100.000 kostenlose Transit-Tourismusprodukte vorbereitet. Darüber hinaus sind spezielle Themenflüge für „Chinesischen Tourismustag" auf mehreren Flugstrecken geplant. Transitpassagiere, die am internationalen Flughafen Shanghai Pudong einreisen, können ihre Gratisangebote gegen Vorlage der CEA-Bordkarte im Tourismusinformationszentrum am internationalen Flughafen Shanghai Pudong abholen. Zudem führte CEA vor kurzem mehrere Sonderangebote für Einreisende ein, darunter Frühbucherangebote sowie Familienreise-Pakete für internationale Flüge. Berichten zufolge führt CEA derzeit mehr als 1.500 internationale Flüge pro Woche durch, wobei die Flüge nach Tokio, Seoul, Busan, Osaka, Madrid und Bali während der Internationalen Tage der Arbeit dieses Jahrs besonders stark frequentiert waren.