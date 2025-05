West Red Lake Gold meldet positive Ergebnisse aus dem Abgleich der Massenprobe

7. Mai 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder WRLG oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, positive Ergebnisse aus dem Abgleich des Massenprobeprogramms in seiner zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Mine Madsen im Goldbezirk Red Lake im nordwestlichen Ontario, Kanada, bekannt zu geben.

Highlights

- Die Massenprobe enthielt einen durchschnittlichen Gehalt von 5,72 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au), 0,7 % über dem prognostizierten durchschnittlichen Gehalt von 5,68 g/t Au aus den sechs Abbaukammern in den Gebieten.

- 14.490 Tonnen Massenproben produzierten 2.498 Unzen Gold

- Goldrückgewinnung in der Mine Madsen betrug durchschnittlich 95 %

Dass die Tonnagen und Gehalte aus der Mine fast genau unseren Erwartungen entsprechen, validiert all unsere Arbeiten zur Erschließung des enormen Wertes der Mine Madsen, äußerte sich Shane Williams, President und CEO. Dieser Erfolg verdeutlicht, dass Madsen auf dem richtigen Weg ist, sich im Jahr 2025 zu einer neuen hochgradigen Goldmine zu entwickeln, und ich danke dem Team bei Madsen für seinen engagierten Einsatz.

Wir erwarben Madsen, weil wir glaubten, dass ein genaues geologisches Modell, detaillierte Konstruktion und disziplinierte Bergbaumethoden genau dies ermöglichen würden: eine Mine, die Ergebnisse wie geplant liefert. Ich bin hocherfreut, diese Ergebnisse aus der Massenprobe zu melden, und ich freue mich darauf, den Betrieb in der Mine Madsen in den kommenden Monaten zu erweitern.

Die Massenprobe enthielt Material aus den drei Hauptzonen in Madsen, Austin, South Austin und McVeigh, und folgte dem Arbeitsablauf und den Methoden, die während des regulären Minenbetriebs verwendet werden. Ein genauer Abgleich zwischen prognostiziertem und tatsächlichem Gehalt und Tonnage verdeutlichen die Effektivität der Definitionsbohrungen und des detaillierten Kammerdesigns als Grundlage für eine genaue Modellierung der Goldmineralisierung. West Red Lake Gold führte seit Oktober 2023 90.000 Meter an Definitionsbohrungen aus, und die große Zuversicht vermittelnde Tonnage aus dem laufenden Programm beträgt ungefähr 90 % des detaillierten Abbauplans für 18 Monate.

Tabelle 1: Ergebnisse des Abgleichs aus der Massenprobe in der Mine Madsen

Massenprobe Mine Madsen Prognostiziert Tatsächlich Abgleich

Austin Tonnage (t) 8.402 8.089 96,3%

Gehalt (g/t Au) 5,38 5,77 107,2%

Gold (Unze) 1.452 1.499 103,2%

South Austin Tonnage (t) 2.653 2.544 95,9%

Gehalt (g/t Au) 5,83 5,59 95,8%

Gold (Unze) 497 457 91,9%

McVeigh Tonnage (t) 4.115 3.856 93,7%

Gehalt (g/t Au) 6,21 5,71 91,9%

Gold (Unze) 822 708 86,1%

Gesamt Tonnage (t) 15.170 14.490 95,5%

Gehalt (g/t Au) 5,68 5,72 100,7%

Gold (Unze) 2.771 2.664 96,1%

Bohrungen, Konstruktion und Abbau in sechs Abbaukammern folgten demselben Arbeitsablauf, den das Unternehmen für den regulären Minenbetrieb auf Madsen verwenden will:

- In jeder Abbaukammer werden Definitionsbohrungen durchgeführt, bis ein Bohrlochabstand von durchschnittlich 7 Metern erreicht wird.

- Das firmeninterne kurzfristige Modell wird mit neuen Bohrdaten aktualisiert.

- Die Konstruktion jeder Abbaukammer basiert auf dem aktualisierten Modell, um den wirtschaftlichen Abbau der Mineralisierung zu maximieren. Daraus resultierendes Gehalt und Tonnage bilden die Basis der Werte Prognostiziert in Tabelle 1.

Wir konstruieren Abbaukammern, die den wirtschaftlichen Nutzen im heutigen Goldpreisumfeld maximieren. Dies weicht von der Machbarkeitsstudie (PFS), die auf einem Goldpreis von 1.680 US-Dollar pro Unze bei der Konstruktion der Abbaukammern basierte, ab, erläuterte Herr Williams. Die Verwendung eines Goldpreises knapp unter dem langfristigen Goldpreis von 2.350 US-Dollar pro Unze eröffnet eine bedeutende Chance für Madsen, da in vielen Gebieten die Einbeziehung eines Halos geringgradiger Mineralisierung im Kammerdesign profitabel sein kann, wenn dieser Halo hochgradige Tonnagen umgibt. Außerdem können größere Abbaukammern die Abbaukosten mindern, da sie Langloch-Kammerdesign anstatt der Cut-and-Fill-Methode ermöglichen. Wir verwendeten bei der Massenprobe ausschließlich ein Langloch-Kammerdesign.

Wir sind begeistert von der Chance, weitere Tonnagen und Unzen In Madsen zu fördern, und dabei potenziell die Betriebskosten zu senken, die Produktion zu erhöhen und die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum Abbauplan der Machbarkeitsstudie insgesamt zu verbessern.

Soutex Inc., ein externes, unabhängiges Beratungsunternehmen, beobachtete den gesamten Prozess der Massenprobe in der Mine, einschließlich der Probenprotokolle. Die während der Massenprobe täglich in Tag- und Nachschichten genommenen Mischproben wurden in einem akkreditierten dritten Labor bei a;nhhhwurd SGS Natural Resources in Red Lake, Ontario, analysiert. Soutex führte den Abgleich der Ergebnisse aus der Massenprobe mit BILMAT- Software durch.

Geologie

Die Mineralisierung zwischen den Domänen McVeigh, Austin und South Austin ist generell geologisch vergleichbar. Strukturen sind in mächtigen, kilometergroßen planaren Alterierungs- und Deformierungskorridoren eingelagert, die während der Goldmineralisierung wiederholt reaktiviert wurden und sodann Deformierung und Metamorphismus durchliefern. Goldhaltige Zonen in Madsen lassen sich am besten visuell identifizieren, durch submillimetergroße sichtbare Goldkörner in starker Alterierung und Aderung, oft mit Vorhandensein von Arsenopyrit, Pyrrhotin, Pyrit und seltenerem Chalkopyrit. Der Sulfidgehalt, obwohl nicht direkt mit Goldgehalt verbunden, beträgt typischerweise 1 - 5 % der Mineralisierungszonen. Neben dem Vorhandensein von freiem Gold, sind durchdringende Silifizierung, vereinzelt von Quarz-, Quarz-Karbonat- oder Diopsid-Adern begleitet, die besten Anzeichen dafür, dass ein bestimmter Abschnitt eine hochgradige Zone in der mineralisierten Struktur darstellt.

Abbau

Der Abbau der Massenprobe in Madsen erfolgte mit der Longhole-Retreat-Mining-Methode (Abbau mit langen Bohrlöchern und rückwärtigem Abbau). Diese Methode erfordert den Abbau zweier Erschließungssohlen in vertikalen Abständen von 20 Metern. Beim Abbau an den Erschließungssohlen wurden Proben an der Stirnseite und den Seitenwänden genommen, um die Mächtigkeit und den Gehalt der Mineralisierung zu prüfen. Ein Schlitzschacht wurde am hinteren Ende der Sohlen gebohrt und gesprengt, um die beiden Sohlen zu verbinden und eine Bruchstelle für die Abbaukammer zu formen. Nach der Sprengung wurde Material entfernt, bevor weitere Sprengungen zur Zerschneidung der Abbaukammer im neu geschaffenen Hohlraum durchgeführt wurden. Material in den Abbaukammern wurde mit Hilfe von ferngesteuerten Fahrladern (Load Haul Dumpers, LHDs) verarbeitet. Das Abfallerz wurde beprobt und zu Halden an der Oberfläche transportiert. Abfall aus den Schaufeln der Fahrladern wurde in regelmäßigen Intervallen in einem Fünf-Würfel-Muster in jeder Schaufel beprobt.

Drei unterschiedliche Gebiete der Mine wurden der Methode der Massenprobe unterzogen, um eine repräsentative Probe des Erzkörpers zu garantieren. Die der Massenprobe unterzogenen Gebiete sind die Komplexe McVeigh, Austin und South Austin. Der Abbauprozess wurde genau geplant. Jede Abbaukammer wurde separat von der Oberfläche entfernt und in eine separate Halde transportiert, um eine Vermischung des Erzes aus den Kammern zu verhindern. Eine Hohlraumuntersuchung (Cavity Monitoring Survey,CMS) wurde in jedem Kammer-Hohlraum durchgeführt. Die Anzahl der Fahrlader-Schaufeln und die Anzahl der Lastwagenladungen aus den Abbaukammern wurden genau verzeichnet. An der Oberfläche wurden die Halden zum Abgleich der Tonnage aus unter Tage im Vergleich zum Brecher im Mahlwerk erneut gescannt.

Aufbereitung

Die Mühle Madsen umfasst eine Grobzerkleinerung und eine anschließende Vermahlung in einer halbautogenen Mahlanlage und einer Kugelmühle auf eine Korngröße von 80 % kleiner als 75 µm. Durch Gravitationskonzentration wird das Gold aus dem SAG-Siebunterlauf und dem Austrag der Kugelmühle gewonnen. Der Zyklonüberlauf ist in einem Voreindicker auf 50 % Feststoffe eingedickt und dann mit Sauerstoff vorbelüftet, gefolgt von einer 24-stündigen Zyanidlaugung mit einer Zyanidkonzentration von 150-170 ppm und einem pH-Wert von 11,0 in fünf Laugungstanks. Das in der Lösung befindliche Gold wird dann mittels Carbon-in-Pulp-(CIP)-Adsorption in sechs CIP-Tanks nach einer Verweilzeit von fünf Stunden gewonnen, gefolgt von einer Säurebehandlung, einer Elution und einer Raffination, um vor Ort Goldbarren zu produzieren.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Maurice Mostert, P.Eng., Vice President of Technical Services bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für technische Dienste auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralerschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch drei in der ehemals aktive Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS UND ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie antizipieren, erwarten, schätzen, prognostizieren, planen und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Dazu zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Pläne und den Zeitplan für die mögliche Produktion des operativen Betriebs in der Mine Madsen, das Potenzial (einschließlich der Menge an Tonnen und der Gehalte des Material aus dem Massenprobenahmeprogramm) der Mine Madsen, den Nutzen des Testabbaus, etwaiges ungenutztes Wachstumspotenzial in der Lagerstätte Madsen oder der Lagerstätte Rowan sowie die zukünftigen Ziele und Pläne des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens, die Schwankungen der Rohstoffpreise, der Zeitplan und die Ergebnisse der Aufräum- und Sanierungsarbeiten in der Mine Madsen sowie Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und dass es in der Lage sein wird, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um damit fortzufahren. Obwohl das Managements des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen gegenüber solchen Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind im Lagebericht des Unternehmens (Managements Discussion and Analysis) für das Jahr zum 31. Dezember 2024 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2024 enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Investoren die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

