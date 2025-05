Startseite Blütenzauber Oberickelsheim: Florale Vielfalt seit 2011 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-07 08:29. Blütenzauber in Oberickelsheim bietet seit 2011 kreative Floristik für jeden Anlass - von Hochzeiten bis Trauerfeiern. Individuelle Beratung, liebevolle Gestaltung und zuverlässiger Lieferservice. Florale Meisterwerke bei Blütenzauber in Oberickelsheim Seit dem 1. September 2011 begeistert das Blumengeschäft Blütenzauber in Oberickelsheim seine Kundinnen und Kunden mit einer liebevoll ausgewählten Vielfalt an Blumen und Pflanzen. Die Inhaberin Silke Erika Ziermann hat mit viel Herzblut und Kreativität ein florales Fachgeschäft geschaffen, das weit mehr bietet als nur hübsche Blumensträuße. Hier entstehen kunstvolle Arrangements, die für jeden Anlass die passende Atmosphäre schaffen - sei es für festliche Hochzeiten, stimmungsvolle Feiern oder würdevolle Traueranlässe. Jeder Strauß, jedes Gesteck ist ein Unikat, das mit großer Sorgfalt und viel Liebe zum Detail gefertigt wird. Einfühlsame Trauerfloristik mit persönlicher Note Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Trauerfloristik. In dieser emotional sensiblen Zeit steht Blütenzauber seinen Kundinnen und Kunden mit Einfühlungsvermögen und gestalterischem Geschick zur Seite. Das Sortiment reicht von stilvollen Sargbuketten über Urnenkränze bis hin zu Herzgestecken, Kreuzen, Grabschalen und liebevoll arrangierten Blumenkörbchen. Besonders geschätzt werden die individuell beschrifteten Schleifen - handgeschrieben oder gedruckt - die jedem Arrangement eine sehr persönliche und würdevolle Note verleihen. Für jeden Anlass das passende Blumenarrangement Neben der Trauerfloristik bietet Blütenzauber auch für freudige Ereignisse die passende florale Begleitung. Ob Hochzeit, Geburtstag, Jubiläum oder geschäftliches Event - das kreative Team entwickelt Blumendekorationen, die perfekt zum jeweiligen Anlass passen und dabei stets den Stil und die Wünsche der Kundschaft berücksichtigen. Individuelle Gestaltung ist hier kein leeres Versprechen, sondern gelebter Anspruch. Beratung, Service und Qualität aus einer Hand Blütenzauber steht für persönliche Betreuung und erstklassigen Service. Kundinnen und Kunden profitieren nicht nur von einer fundierten Beratung, sondern auch von einem zuverlässigen Lieferservice. Die pünktliche Lieferung in einwandfreier Qualität ist ebenso selbstverständlich wie die detailverliebte Umsetzung jeder Bestellung. So wird jedes florale Arrangement zu einem stimmungsvollen Highlight. Öffnungszeiten und Kontakt Sie finden Blütenzauber in der Hauptstraße 19a in 97258 Oberickelsheim. Geöffnet ist dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr. Mittwochs ist das Geschäft durchgehend von 9:00 bis 14:00 Uhr geöffnet, samstags von 8:00 bis 12:00 Uhr. Für telefonische Anfragen oder Bestellungen erreichen Sie das Team unter der Nummer +49 0 93 39 / 99 15 66. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Blütenzauber / PR-Public

