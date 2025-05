Startseite Webinar: Pflicht zur E-Rechnung ab 2025 - wie Unternehmen jetzt strategisch handeln sollten Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-07 07:05. Die E-Rechnung ist kein Zukunftsthema mehr, sondern geltende Realität. Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland die gesetzliche Pflicht zur Annahme elektronischer Rechnungen nach EN16931-Standard. Am Mittwoch, 28. Mai 2025, um 10:00 Uhr geben Ivan Becvar (Geschäftsführer, Pagero GmbH) und Christopher Böcker (Partner Indirect Tax Services, KPMG) einen aktuellen Überblick zur Lage und benennen konkrete Anforderungen für Unternehmen im deutschen und europäischen Kontext. Was erwartet die Teilnehmenden? - E-Rechnungspflicht 2025: Eine erste Bilanz nach vier Monaten und ein Ausblick auf regulatorische Entwicklungen in Europa - Technik & Organisation: Was jetzt erfüllt sein muss, um gesetzeskonform und zukunftsfähig zu arbeiten - E-Mail ist keine Lösung: Warum der Versand per PDF keine langfristige Option darstellt - Peppol als strategischer Hebel: Wie Unternehmen grenzüberschreitend sicher und effizient E-Rechnungen stellen und verarbeiten - Praxisnah und umsetzbar: Empfehlungen und Einblicke aus anderen Märkten Für wen ist das Webinar besonders relevant? Das Webinar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus mittelständischen und großen Unternehmen - insbesondere: - CFOs, Finanzverantwortliche und Leiter Rechnungswesen - Einkaufsleiter und Verantwortliche für Beschaffungsprozesse - Digitalisierungs-, Compliance- und Prozessmanager Kostenfreie Anmeldung Die Teilnahme ist kostenlos. Das Webinar findet in deutscher Sprache statt. Zur Anmeldung: https://how-to-business.handelsblatt.com/content-piece/e-rechnungspflich... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Pagero GmbH

Pagero, Teil von Thomson Reuters, verbindet Käufer und Lieferanten auf der ganzen Welt und bietet eine sichere, konforme und automatisierte Lösung für den globalen Austausch von elektronischen Rechnungen und anderen Geschäftsdokumenten. Mit einem intelligenten Netzwerk, das allen offensteht, und einer Reihe spezialisierter Mehrwertdienste hilft Pagero Unternehmen, ihre Verkaufs- (Order-to-Cash) und Einkaufsprozesse (Purchase-to-Pay) zu rationalisieren und das volle Potenzial präziser Echtzeitdaten aus ihren Geschäftstransaktionen zu erschließen. Pagero Online wurde 2009 in Göteborg, Schweden, gelaunched und verfügt heute über mehr als 30 Niederlassungen weltweit, darunter den deutschen Standort in Langenfeld (Nordrhein-Westfalen). In der DACH-Region wird Pagero von Ivan Becvar geleitet.

