Startseite Im Trend Multigeneration-Reisen: The Nautilus launcht ein besonderes Auszeit-Programm für Familien Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-06 16:35. Auch für Familien hat The Nautilus viel zu bieten! The Nautilus Maldives, ein ultra-luxuriöses Bohème-Privatinsel-Paradies, hat speziell für Multigeneration Familien-Reisen ein neues Family-Bonding-Programm kuratiert. Das Programm offeriert eine Vielfalt an einzigartigen Familien Erlebnisse, die mit unvergesslichen gemeinsamen Momenten die Familien Bindungen vertiefen.

Die Erlebnisse sind genau das, wonach sich Familien sehnen: gemeinsame Abenteuer und ungestörte Zeit miteinander - ganz ohne Ablenkungen oder Hektik. Wer dem Alltag entfliehen möchte, kann im The Nautilus in entspannter Privatsphäre die Magie eines privaten Inselparadieses genießen und sich vollkommen nach dem eigenen Tempo auf seine Liebsten einlassen. Denn The Nautilus, mitten im UNESCO-Biosphärenreservat des Baa-Atolls mit unberührten Korallenriffen der Hanifaru Bay, ist mit seinem bohemistischen Geist der Insel ein echtes Paradies für Familien:

Ideale Rückzugsorte für ein Multi-Generational Family Escape sind die großen Residenzen der Insel: von der 2-Schlafzimmer-Strandresidenz bis hin zur prachtvollen The Nautilus Mansion mit drei Schlafzimmern. So ein ultra-luxuriöser Familienurlaub vereint Abenteuer, Entspannung und kulturelle Erlebnisse.

Die schönsten Familienmomente festzuhalten, gehört zu jedem unvergesslichen Urlaub dazu - und The Nautilus macht es ganz besonders magisch. Ob ein Filmabend unterm Sternenhimmel oder ein professionelles Familienshooting, hier werden Erinnerungen geschaffen, die bleiben. Für noch mehr Komfort sorgt ein persönlicher House Master (Butler) in jeder Residenz. Die Kleinen werden auf Wunsch mit maßgeschneiderter Betreuung, Annehmlichkeiten, Spielzeug oder sogar Kinderwagen versorgt.

Wer in die lokale Kultur eintauchen möchte, kann bei The Nautilus Maledivisch-Sprachkurse belegen, versteckte Ecken der Insel entdecken oder in kreativen Workshops mit einheimischen Künstlern eigene Kunstwerke erschaffen. Auch kulinarisch gibt es jede Menge besondere Erlebnisse: von privaten Familien-Dinnern auf einer Sandbank über schwimmende Frühstücke bis hin zu interaktiven Kochkursen, bei denen gemeinsam gekocht und geschlemmt wird.

Während Wellness-Liebhaber sich mit dem Family Indulgence Spa-Paket, Yoga bei Sonnenaufgang oder Klangheilungssitzungen verwöhnen lassen, können Ozeanfans bei privaten Schnorchel- und Tauchausflügen mit dem hauseigenen Meeresbiologen die Unterwasserwelt erkunden, Korallenpatenschaften übernehmen und mehr über Mantarochen und Walhaie erfahren.

Ob Jubiläen, große Familienfeste oder einfach wertvolle Zeit mit den Liebsten - The Nautilus gestaltet jede Auszeit ganz nach den Wünschen der Gäste und macht daraus eine Reise, die es so kein zweites Mal gibt. Wer das ultimative Exklusiverlebnis sucht, kann sogar die gesamte Privatinsel mieten und The Nautilus in sein ganz persönliches Inselparadies verwandeln.

Alle Infos zum Angebot gibt's im Family Bonding Booklet - einem speziell zusammengestellten Handbuch mit einzigartigen Erlebnissen, die darauf ausgerichtet sind, die Verbindung zwischen den Familienmitgliedern zu stärken und zusammen unvergessliche Momente zu erleben.

"Bei The Nautilus geht es darum, die Kunst des Zusammenseins zu leben - hier bleibt die Zeit stehen, und Familien können an diesem Ort voller Freiheit einfach zusammen feiern", sagt Adan Gomez, General Manager The Nautilus Maldives. "Dieses Programm ist unsere Hommage an die Freude, wieder miteinander zu sein, an die gemeinsamen Erlebnisse und an die Freiheit, das Leben ganz nach den eigenen Vorstellungen zu genießen." Weitere Informationen hier . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: The Nautilus Maldives

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland fon ..: 089/35612488

web ..: https://www.thenautilusmaldives.com

email : annette.zierer@zierercom.com Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben - natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt. Pressekontakt: ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München fon ..: +49-89-356 124-88 Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten