Startseite Seminar Arbeitsrecht Aktuell Pressetext verfasst von Gunther Wolf am Di, 2025-05-06 15:49. Wenn sich gesetzliche Rahmenbedingungen und arbeitsrechtliche Vorschriften kontinuierlich ändern, ist es für Personalmanager:innen unerlässlich, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das Seminar Arbeitsrecht Aktuell bietet eine wertvolle Gelegenheit, sich über aktuelle Gesetzesänderungen und relevante Rechtsprechung zu informieren. Arbeitsrechtliche Herausforderungen im Fokus: Die Notwendigkeit von kontinuierlicher Weiterbildung Das Seminar Arbeitsrecht Aktuell wird von vielen Personalmanager:innen als Pflichtveranstaltung angesehen, da die Inhalte jährlich angepasst werden. Dies ist besonders wichtig, da der Arbeitsrechtsbereich zu den dynamischsten gehört. Gesetzgeber und Gerichte bringen ständig neue Regelungen und Urteile hervor, die die tägliche Arbeit von HR-Verantwortlichen beeinflussen. Kleinste Fehler in der Kommunikation oder Verwaltung können massive rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Inhalte des Seminars Arbeitsrecht Aktuell Das Seminar bietet einen umfassenden Überblick über: Geplante und aktuelle Gesetzesänderungen im Arbeitsrecht

Entwicklungen der Rechtsprechung, die direkten Einfluss auf das Personalmanagement haben

Neueste Urteile von relevanten Obergerichten

Herausforderungen, die speziell an Personalmanager:innen adressiert sind Praktische Relevanz: Prävention ist der Schlüssel Ein zentrales Ziel des Seminars ist es, Personalmanager:innen dabei zu unterstützen, arbeitsrechtliche Risiken zu minimieren. Durch das Verständnis der aktuellen gesetzlichen Vorgaben können Unternehmen potenziellen rechtlichen Auseinandersetzungen proaktiv entgegenwirken. Ein gut informierter HR-Bereich ist nicht nur in der Lage, rechtliche Konflikte zu vermeiden, sondern fördert auch eine positive Unternehmenskultur. Personalmanager:innen spielen eine entscheidende Rolle darin, Wichtigkeit und Respekt gegenüber den Rechten der Mitarbeitenden zu kommunizieren. Ein Unternehmen, das sich proaktiv mit Arbeitsrecht auseinandersetzt und die Rechte seiner Mitarbeitenden achtet, wird als verantwortungsbewusst und engagiert wahrgenommen. Dies ist in einem umkämpften Arbeitsmarkt von entscheidender Bedeutung. Eine Investition in die Zukunft Die Teilnahme am Seminar Arbeitsrecht Aktuell ist eine wertvolle Investition für Personalmanager:innen, die nicht nur ihre eigene berufliche Entwicklung fördern, sondern auch das langfristige Wohlergehen des Unternehmens sichern wollen. Mit einem Aufwand von nur wenigen Stunden und einer überschaubaren finanziellen Investition kann man erhebliche rechtliche Folgen abwenden und somit zur Stabilität und Zufriedenheit innerhalb des Unternehmens beitragen. Mit Blick auf die arbeitsrechtlichen Herausforderungen der nächsten Jahre stehen bereits die folgenden Termine fest. 15.10.2025, Online Seminar

29.10.2025, Online Seminar

06.11.2025, Online Seminar

13.11.2025, Seminar in Köln

20.11.2025, Seminar in Stuttgart

26.11.2025, Online Seminar

02.12.2025, Online Seminar

02.12.2025, Online Seminar

10.12.2025, Online Seminar

Anmeldung, aktuelle Inhalte und eine stets aktualisierte Terminliste finden Sie » hier.

Zudem ist das Seminar Arbeitsrecht Aktuell auch als Inhouse-Workshop, beispielsweise für alle Mitarbeiter:innen des Personalmanagements, jederzeit bei uns buchbar.

