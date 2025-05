Startseite Globale Umfrage zeigt ausgeprägte Defizite bei Bewusstsein, Zugang und Behandlung bezüglich Hepatitis D auf Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-06 15:08. LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESS Newswire / 6. Mai 2025 / Ein neuer Bericht, der heute von der World Hepatitis Alliance (WHA) veröffentlicht wurde, offenbart große Wissenslücken, Ungleichheiten bei Zugang und kritische systemimmanente Hürden, die den weltweiten Kampf gegen Hepatitis Delta behindern. Hepatitis Delta wird auch als Hepatitis D bezeichnet und ist eine schwere Lebererkrankung, von der weltweit schätzungsweise 12 Millionen Menschen betroffen sind. Sie tritt bei Menschen auf, die mit Hepatitis B infiziert sind, führt zu einem schnelleren Krankheitsverlauf und erhöht das Risiko von Leberkrebs und Tod erheblich. Im Rahmen der Hepatitis Delta Global Landscape Survey wurden 583 Personen aus 102 Ländern befragt, womit das bisher umfassendste Bild der verschiedenen Perspektiven der globalen Interessensgruppen zu Bewusstsein, Tests und Zugang zu Behandlung im Zusammenhang mit Hepatitis Delta gezeichnet werden konnte. Wichtigste Erkenntnisse: - Die Verfügbarkeit und die Zugänglichkeit von Hepatitis-Delta-Tests und -Behandlungen schwanken von Region zu Region in erheblichem Maße.

- Selbst dort, wo Hepatitis-Delta-Tests und -Behandlungen mutmaßlich verfügbar sind, bleibt die Zugänglichkeit eine große Herausforderung.

- Sowohl die direkten als auch die indirekten Kosten werden als große Hürde für einen gerechten Zugang zu Behandlung und Versorgung von Hepatitis-Delta-Patienten genannt.

- Alle Interessensgruppen weisen auf ausgeprägte Defizite bezüglich Kenntnis und Bewusstsein von Hepatitis Delta hin, wenn diese auch regional stark uneinheitlich sind.

- Mangelndes Wissen wird als die häufigste Barriere für Tests und für die Behandlung angeführt.

- Ein Drittel der Befragten fühlte sich nicht ausreichend informiert, um die Hürden für Tests und Behandlungen von Hepatitis Delta zu erkennen.

- Angehörige eines Gesundheitsberufes wiesen auf ein geringes Ausbildungsniveau zum Thema Hepatitis Delta hin, wobei die meisten ein klares Interesse an weiteren Schulungen äußerten. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass ein dringender Bedarf für koordinierte Maßnahmen besteht, um die Aufklärung, Diagnose und Behandlung von Hepatitis Delta zu verbessern, so Cary James, CEO der WHA. Ohne informierte Anbieter, aufgeklärte Gesellschaften und zugängliche Gesundheitsdienste werden Millionen von Menschen nicht diagnostiziert und nicht behandelt. Aufruf zum Handeln: - Verbesserung der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Tests und Behandlungen für Hepatitis Delta im Gesundheitswesen.

- Klärung der Fragen der direkten und indirekten Kosten von Tests und Behandlungen, um die Inanspruchnahme durch betroffene Bevölkerungsgruppen zu erhöhen.

- Verabschiedung von Testrichtlinien, die den WHO-Empfehlungen für Reflextests auf Hepatitis Delta folgen.

- Aufklärung von Menschen, die mit Hepatitis B infiziert sind, über die Notwendigkeit von Tests auf Hepatitis Delta durch kulturell kompetente Sensibilisierungskampagnen.

- Verstärkte Schulung von Fachkräften im Gesundheitswesen über Hepatitis Delta während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn.

- Verstärkte Bereitstellung von Aufklärungs- und Sensibilisierungsprogrammen für bürgernahe Organisationen und politische Entscheidungsträger.

