Startseite Syntax FreeMigration+ ermöglicht schnellen Umstieg von SAP ECC auf SAP S/4HANA Cloud Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2025-05-06 15:06. Weinheim, 6. Mai 2025 --- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, bietet Unternehmen mit FreeMigration+ eine schnelle Möglichkeit zum Umstieg von SAP ECC auf die SAP S/4HANA Cloud Private Edition. Syntax FreeMigration+ ist der kostenlose, risikoarme Migrationspfad in die Cloud, der Syntax Advisory und KI-Implementierungsservices kombiniert.

Kostenfreie Migration in die Cloud Mit dem Ende der Mainstream-Wartung von SAP ECC im Jahr 2027 wollen immer mehr Unternehmen zügig in die SAP S/4HANA Cloud migrieren. Bedenken rund um Kosten sowie Komplexität, mangelnde Expertise & Ressourcen behindern allerdings den Umstieg. Um diese Kosten und Risiken bei Legacy-ERP-Migrationen erheblich zu reduzieren, nutzt Syntax FreeMigration+ die Kernkomponenten von Syntax Compass for SAP S/4HANA Cloud - bewährte Methodiken, Services und Lösungen. Von der Planung und Vorbereitung bis zur Implementierung deckt Syntax FreeMigration+ die Migration in die SAP S/4HANA Cloud ab und ermöglicht eine erfolgreiche Business Transformation. Im Rahmen des Umstiegsprozesses werden Syntax GenAI-Lösungen - wie etwa Syntax AI CodeGenie für eine effiziente Custom-Code-Dokumentation - integriert, um eine schnelle und kosteneffektive Migration zu ermöglichen. Syntax FreeMigration+ im Überblick: -- Advisory Services: Durch Syntax Compass Assessments werden bewährte Methodiken genutzt, um die Transformation von Unternehmen zu SAP S/4HANA Cloud zu begleiten - von der ersten Bewertung und Planung bis hin zur Entwicklung einer maßgeschneiderten Migrationsstrategie rund um RISE with SAP. -- AI Clean Core Accelerator: Ein kostenloser Zugriff auf Syntax AI CodeGenie unterstützt dabei, die SAP S/4HANA Cloud-Migration zu beschleunigen und den Clean-Core-Ansatz voranzutreiben. -- Implementierungsservices: Die Syntax-Experten führen eine vollständige technische Brownfield-Konvertierung von SAP ECC oder SAP S/4HANA On-Premise zu SAP S/4HANA Cloud Private Edition durch und gewährleisten dabei einen reibungslosen Übergang mit minimalen Ausfallzeiten und Betriebsunterbrechungen. "Gerade bei dem steigenden Modernisierungsdruck und begrenzten Ressourcen bietet Syntax FreeMigration+ eine gute Möglichkeit, schnell und smart der Konkurrenz einen Schritt vorauszubleiben", sagt Björn Bartheidel, CEO Europe bei Syntax. "Mit unserer kostenlosen technischen Migration und der KI-gestützten Bereitstellung unterstützen wir nicht nur dabei, den Umstieg auf SAP S/4HANA Cloud optimal zu gestalten, sondern senken auch die Gesamtkosten. So werden wertvolle Ressourcen frei, die sich in Prozessoptimierung, Automatisierung und KI-Initiativen reinvestieren lassen - für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit." Weitere Information zu Syntax FreeMigration+ gibt es hier und am Syntax-Stand 312 auf der SAP Sapphire & ASUG Annual Conference vom 19. bis zum 21. Mai in Orlando, Florida. ca. 2.800 Zeichen Syntax

