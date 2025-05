Startseite Energie ist Freiheit Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-06 07:35. Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und eine Verbesserung des Lebensstandards hängen von der Energieversorgung ab. Moderne Atomtechnologien spielen eine bedeutende Rolle besonders bei der Verbesserung des Lebensstandards in Entwicklungsländern. Gerade in den ärmsten Ländern der Erde bedeutet Energie Grundlage für Wohlstand und Freiheit. Nicht nur China und Indien bauen ihre Reaktorflotten kräftig aus. Mit einer deutlich steigenden Urannachfrage, mindestens rund drei Prozent jährlich, wird in den kommenden Jahren gerechnet. Das Uranvorkommen auf der Welt ist begrenzt. Schon jetzt herrscht eine Angebotsknappheit. Dies sogar ohne die boomende KI-Branche, die einen immensen Energiebedarf nach sich zieht. Ob nun bestehende Atomkraftwerke wieder ans Netz gehen oder neue gebaut und geplant werden, Uran könnte sich als lohnendes Investment erweisen. Die Investitionen im Uranbereich steigen bereits an, denn neue Uranvorkommen sind notwendig. Denn auch die Technologieunternehmen wie etwa Microsoft tätigen Investitionen in die Sicherung der Kernenergie für Rechenzentren. Allein der zusätzliche Strombedarf für die künstliche Intelligenz wird bis 2030 geschätzte 200 TWh an Strom benötigen. Der Fokus ist dabei auch auf kleine modulare Reaktoren gerichtet. Die USA als weltgrößter Produzent von Atomenergie wird die heimische Uranproduktion ausweiten müssen, damit die Abhängigkeiten von anderen Ländern sinken. Besonders wichtig ist die Rolle von Saskatchewans Uran, denn Mineralien aus demokratischen und sicheren Regionen sind gefragt. Die Fundamentaldaten für Uran sind bestens. Dass dennoch die Preisentwicklung in den vergangenen Monaten etwas enttäuscht hat, sollte Anleger nicht davon abhalten, ein Auge auf den Uranmarkt und seine Chancen zu werfen. Premier American Uranium - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-americ... - besitzt Uranliegenschaften in ausgezeichneten Uranregionen wie Colorado, Wyoming und New Mexiko. IsoEnergy - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - besitzt in Saskatchewan (Athabascabecken) sowie in Australien, Argentinien und in den USA hochgradige Uran-Lagerstätten mit großen aktuellen und historischen Ressourcen. Dazu kommt ein Portfolio von genehmigten konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten