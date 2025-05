Startseite IDCRAFT GmbH , Ihr Distributor für UHF | RAIN - RFID und HF | NFC - RFID Hardware. Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-06 07:27. IDCRAFT GmbH - Ihr Distributor für UHF/RAIN- und HF/NFC-RFID-Hardware. Wir bieten markenunabhängige Beratung, individuelle Anpassungen und ein zukunftsweisendes Auto-ID-Portfolio. Durch Markenunabhängige Beratung und individuelle Hardwareanpassungen, bieten wir das zukunftsweisendste Portfolio der Auto-ID Branche an. Neuhofen, 6. Mai 2025 - Mit der Gründung der IDCRAFT GmbH geht ein neues Unternehmen an den Start, das sich auf innovative Hardwarelösungen im Bereich RFID und Auto-ID spezialisiert. Der Gründer, Patrick Kochendörfer, bringt über 20 Jahre Branchenerfahrung mit - unter anderem aus leitenden Positionen bei etablierten RFID-Anbietern - und verfolgt mit IDCRAFT eine klare Mission: Unternehmen den Zugang zu smarter Identifikationstechnologie einfacher, flexibler und effizienter zu machen. Die IDCRAFT GmbH bietet ein breites Portfolio hochwertiger UHF | RAIN - RFID sowie HF | NFC - RFID Komponenten von führenden Herstellern, ergänzt durch markenunabhängige Beratung, individuelle Hardwareanpassungen und persönliche Betreuung an. ? Hochwertige RFID-Hardware (UHF | RAIN und HF | NFC) ? Unabhängige, praxisnahe Beratung ? Individuelle Hardwareanpassungen ? Persönlicher Support & kurze Wege "Wir verstehen uns als verlässlicher Technologiepartner für Industrie, Logistik, Handel, Gesundheitswesen und der Rüstungsindustrie. Unser Ziel ist es, mit maßgeschneiderten Hardwarelösungen echte Mehrwerte zu schaffen - sei es durch Effizienzsteigerung, mehr Transparenz oder der automatisierung von Prozessen.", erklärt Patrick Kochendörfer, Gründer und Geschäftsführer der IDCRAFT GmbH. Mit einer starken Vertriebsstrategie, einem großen Partnernetzwerk und einer klaren Digitalausrichtung positioniert sich IDCRAFT als kompetenter Hardwareanbieter für die Herausforderungen der digitalen Transformation. Weitere Informationen: Homepage: www.idcraft.de E-Mail: info@idcraft.de

