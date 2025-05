Startseite Zwei Wege übers Wasser: Mein Vergleich zwischen eFoilen und Winch-Foilen von Haiko Dehnen Pressetext verfasst von HaikoDehnen am Mo, 2025-05-05 19:08. Wer wie ich das Gefühl liebt, scheinbar schwerelos über Wasser zu gleiten, kommt am Foilen nicht vorbei. In den letzten Monaten habe ich zwei spannende Varianten getestet: das eFoil – ein elektrisch angetriebenes Surfboard – und das Winch-Foil, bei dem man per Seilwinde über die Wasseroberfläche gezogen wird. Beide Techniken bieten einzigartige Erlebnisse, unterscheiden sich aber deutlich in Handhabung, Dynamik und Einsatzmöglichkeiten. eFoilen – Freiheit auf Knopfdruck

Das eFoil war mein Einstieg ins Foilen – und das aus gutem Grund: Es ist einfach zu bedienen, flexibel einsetzbar und funktioniert fast überall, wo Wasser ist. Über eine Handfernbedienung kontrolliere ich die Geschwindigkeit selbst. Das bedeutet: Ich bestimme, wann ich wie schnell fahren will und kann mich ganz auf mein Gleichgewicht konzentrieren. Besonders für Anfänger ist das ein großer Vorteil – der Start ist sanft, die Lernkurve angenehm. Auch ohne Wind, Wellen oder Team ist man sofort einsatzbereit. Ideal für alle, die unabhängig und in Ruhe üben wollen. Winch-Foilen – Action, Technik & Teamspirit

Beim Winch-Foilen läuft alles etwas anders – und intensiver. Eine motorisierte Winde zieht mich über ein Seil in rasanter Geschwindigkeit an. Die Leine muss vor dem Start vorgespannt werden, und sobald die Winch loslegt, wird’s ernst: Die Beschleunigung ist abrupt, der Moment zum Stabilisieren kurz. Hier ist Balance und Reaktionsfähigkeit gefragt. Für mich war das eine echte Herausforderung – aber auch unglaublich lehrreich. Was das Winch-Foilen besonders spannend macht: Man kann gemeinsam mit anderen fahren. Verschiedene Boards, Foils und Setups lassen sich in kurzer Zeit ausprobieren und direkt vergleichen. Ich habe mit unterschiedlichsten Foils experimentiert – manche waren wendig und sportlich, andere ruhig und stabil. Diese Vielfalt ist beim eFoil so nicht möglich. Wer also sein Material testen oder sich technisch verbessern will, wird beim Winch-Foilen voll auf seine Kosten kommen. Mein Fazit

eFoilen bietet ein ruhiges, kontrolliertes Fahrerlebnis – perfekt zum Einstieg, für Solo-Sessions und für alle, die flexibel trainieren wollen. Winch-Foilen hingegen bringt Tempo, Technik und Gemeinschaft. Hier geht's darum, aus der Komfortzone zu kommen, Neues zu testen und gemeinsam besser zu werden. Haiko Dehnen, kann jedem empfehlen, beide Varianten auszuprobieren. Es lohnt sich – und zeigt, wie vielseitig das Foilen inzwischen geworden ist.

