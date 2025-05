Startseite Primary Hydrogen informiert über den Zeitplan seines Explorationsprogramms Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-05 16:07. Calgary, Alberta - 5. Mai 2025 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) (Primary oder das Unternehmen) freut sich, über den Zeitplan für die nächste Phase seiner Explorationsfeldprogramme zu informieren, die auf seinen kanadischen Projekten geplant sind. Die zweite Phase (Phase-2), die detaillierte Feldprobenahmen und Kartierungen bei vorrangigen Zielen umfasst, soll in den kommenden Wochen eingeleitet werden. Dieses Programm wird in Zusammenarbeit mit dem Institut national de la recherche scientifique (INRS) durchgeführt und wird von branchenführenden Verfahren für die Bodengasprobenahme Gebrauch machen, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. Unser Phase-2-Explorationsprogramm ist ein entscheidender Schritt zur Erschließung des natürlichen Wasserstoffpotenzials in Kanada, so Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen. Durch die Kombination rigoroser Probenahmeverfahren mit dem Fachwissen von INRS wollen wir qualitativ hochwertige Daten erfassen, die zur Verfeinerung unseres Explorationsmodells und des Ausbaus unserer Projekte mit Präzision und Zuversicht beitragen sollen. Überblick über das Phase-2-Explorationsprogramm Im Mittelpunkt des Phase-2-Programms stehen folgende Arbeiten: - Boden- und Gasprobenahmen: Entnahme von Proben auf einem 200 m x 400 m großen Raster, das strategisch an das örtliche Gelände angepasst wird und auf geophysikalische Anomalien, Verwerfungen und geografische Merkmale wie sogenannte Forest Rings (Anm.: große, kreisförmige Muster mit geringer Baumdichte, die in der Taiga im Norden Kanadas auftreten) oder Hexenringe (Anm.: runde Wuchsbilder von Pilzen) ausgerichtet ist.

- Prospektionen und Kartierungen: Detaillierte Feldkartierungen zur Verbesserung des geologischen Verständnisses der vorrangigen Ziele.

- Fortschrittliche Analyse: Einsatz von tragbaren Gasdetektoren für Echtzeit-Ergebnisse vor Ort, die durch die Laborchromatographie zur Analyse mehrerer Elemente (Gas und Minerale) ergänzt werden. Bei der in Zusammenarbeit mit dem INRS entwickelten Probenahmemethode kommen im Labor geprüfte Techniken zum Einsatz, um die künstliche Erzeugung von Wasserstoff während der Probenahme zu minimieren und so konsistente und zuverlässige Ergebnisse gewährleisten zu können. Die Daten werden der Ausrichtung der nachfolgenden Explorationsphasen dienen und das Vertrauen in die Ermittlung der Quelle anomaler Wasserstoffmesswerte erhöhen. Über Primary Hydrogen Corp. Primary Hydrogen hat es sich zur Aufgabe gemacht, natürliche Wasserstoffressourcen zu explorieren und zu erschließen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn, die sich über mehr als 740 Acres in den USA und 210 Quadratkilometer in Kanada erstrecken. Primary ist auch Eigentümer des Kupferprojekts Arthur Lake in British Columbia. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER: Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemeldung. Häufig, aber nicht immer sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, projiziert, beabsichtigt, zielt ab, strebt an, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder kann durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gehören unter anderem die erwarteten Auswirkungen der Notierung der Aktien an der FWB und dem OTCQB. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck gebracht werden, in Anbetracht der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Gewähr dafür bieten können, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich des Risikos, dass die Notierung der Aktien an der FWB und dem OTCQB nicht die einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Risiko, dass die Notierung der Aktien an der FWB und dem OTCQB nicht die erwarteten Auswirkungen hat, inhärente Risiken im Zusammenhang mit der Bergbauindustrie und den Ergebnissen von Explorationsaktivitäten und der Erschließung von Mineralkonzessionen, die Volatilität des Aktienmarktes und Kapitalmarktschwankungen, allgemeine Markt- und Branchenbedingungen sowie jene Risikofaktoren, die in dem zuletzt eingereichten Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens erörtert werden, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, die durch Verweis hierin enthalten sind, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Primary Hydrogen Corp.

