Startseite Cherry Bikes Nürnberg - Dein Riese & Müller Händler für E-Bikes und Lastenräder Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-05 15:59. Nevo, Charger, Delite, Homage, Urban, Roadster, Multicharger, Load, Packster, Multitinker und viele weitere Riese und Müller Modelle bei Cherry Bikes in Nürnberg erleben! Wenn du auf der Suche nach einem hochwertigen E-Bike in Nürnberg und Umgebung bist, ist Cherry Bikes die erste Adresse. Als offizieller Riese & Müller Händler in Nürnberg bietet Cherry Bikes eine große Auswahl an Premium-E-Bikes, modernen Lastenrädern und innovativen Pedelecs. Der Fahrradladen steht für persönliche Beratung, Top-Service und Qualität auf höchstem Niveau. Riese & Müller E-Bikes bei Cherry Bikes Nürnberg kaufen

Die Marke Riese & Müller gehört zu den führenden Herstellern im Premiumsegment für E-Bikes und Lastenräder. Die Produkte zeichnen sich durch innovative Technik, hochwertige Verarbeitung und modernes Design aus. Ob du ein E-Trekkingrad, ein City-E-Bike, ein Lastenfahrrad für die Familie oder ein sportliches E-Mountainbike suchst - bei Cherry Bikes findest du das passende Modell. Cherry Bikes bietet dir die Möglichkeit, Riese & Müller E-Bikes in Nürnberg zu testen und individuell zu konfigurieren. Modelle wie das Riese & Müller Load, Superdelite, Multicharger oder das kompakte Tinker stehen zur Probefahrt bereit. Jetzt Riese und Müller E-Bikes entdecken! Persönliche Beratung und E-Bike Probefahrt

Als erfahrener Fahrradhändler für E-Bikes in Nürnberg legt Cherry Bikes großen Wert auf individuelle Beratung. Das kompetente Team hilft dir dabei, das perfekte E-Bike für deine Anforderungen zu finden - sei es für den täglichen Arbeitsweg, den Familieneinkauf oder längere Fahrradtouren. Eine kostenlose Probefahrt mit deinem Wunschmodell ist jederzeit möglich. Professioneller Werkstattservice und Inspektion

Neben dem Verkauf von E-Bikes bietet Cherry Bikes auch einen umfassenden E-Bike Service in Nürnberg. In der hauseigenen Fahrradwerkstatt werden Reparaturen, Wartungen und Software-Updates für Riese & Müller Bikes sowie andere Marken durchgeführt. Auch bei Fragen rund um den E-Bike Akku, die Reichweite oder das richtige Zubehör steht dir das Cherry Bikes Team beratend zur Seite. Finanzierung und Dienstrad-Leasing möglich

Cherry Bikes unterstützt dich auch bei der Finanzierung deines Riese & Müller E-Bikes oder beim Dienstrad-Leasing über JobRad, BusinessBike und weitere Anbieter. Damit wird dein Traumrad nicht nur erschwinglich, sondern auch steuerlich attraktiv - ideal für Pendler und Berufstätige. Öffnungszeiten und Kontakt

Cherry Bikes - Riese & Müller Fachhändler Nürnberg

Schleifweg 47, 90409 Nürnberg

0911 54037050

nuernberg@cherry-bikes.de

www.cherry-bikes.de Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag: 10:00 - 18:30 Uhr Samstag: 10:00 - 16:00 Uhr Montag & Sonntag: geschlossen Fazit: Dein E-Bike Spezialist in Nürnberg

