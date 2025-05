Startseite Schlagerqueen Louella lässt nicht locker Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-05 09:41. "Dich zu lieben" wird neue Single Talentiert, temperamentvoll und mit einer prägnanten Stimme ausgestattet, die ihresgleichen sucht im Schlagerbiz: Das ist sie - Louella aus Hamburg, 24 Jahre alt und spätestens seit ihrem gefeierten Radio-Hit "Mr. Cool" als neuer Stern am Schlagerhimmel gefeiert. Mit "Dich zu lieben" präsentiert sie einen gefühlvollen und doch tanzbaren Pop-Schlager, der mitten ins Herz trifft. Louella besingt nicht das perfekte Ideal, sondern die kleinen Macken und Besonderheiten, die einen Menschen einzigartig machen. "Dich zu lieben fällt mir überhaupt nicht schwer" - dieser Satz steht sinnbildlich für die Leichtigkeit einer Verbindung, die sich richtig anfühlt. Rhythmische Melodien, ein warmer Hauch von modernem 80's und Louellas unverkennbare Stimme schaffen eine intime Atmosphäre, in der sich jede Zeile wie eine Umarmung anfühlt. Produziert wurde der Titel von Marcel Zidorn und der Künstlerin selber, geschrieben wurde er von Bernd Havixbeck, zusammen ergibt dies ein starkes Team, das Gefühl und Pop-Appeal perfekt vereint. "Dich zu lieben" ist eine Hymne auf das Ankommen, auf gegenseitige Akzeptanz und auf die stille Kraft echter Nähe. Ein starker Deutschpop-Song, der berührt und lange nachklingt. Louella jedenfalls bleibt dran an ihrer Karriere. Sie lässt nicht locker, setzt weiter kompromisslos auf die Kraft von Kreativität und Qualität. Der Zeitpunkt für Ihre neue Single-Veröffentlichung ist perfekt gewählt. Denn just seit dieser Woche strahlt ihr Lächeln Hundertausendfach von jedem Kiosk im Land. Der Grund: Ein auflagenstarkes Yellowpress-Magazin hat ihr eine komplette Cover-Story gewidmet. Und auf dem TV-beworbenen Sampler "Sommerfete´25" ist sie - zusammen mit Tracks von Kollegen wie DJ Bobo, Prince Damien, Mungo Jerry oder Sydney Youngblood -ebenfalls zu hören. In diesem Sinne, ihr Freunde guter Musik: Louella kommt. Macht Euch bereit auf das Knistern! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Derer Consulting

Herr Hans Derer

Hermann-Löns-Weg 1

71364 Winnenden

Deutschland fon ..: 0 71 95 - 9 078 078

fax ..: 0 71 95 - 9 078 079

web ..: http://www.derer-consulting.de

email : hans@derer-consulting.de Pressekontakt: Derer Consulting

Herr Hans Derer

Hermann-Löns-Weg 1

71364 Winnenden fon ..: 0 71 95 - 9 078 078

web ..: http://www.derer-consulting.de

email : hans@derer-consulting.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten