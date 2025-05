Startseite Silberbedarf enorm hoch Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-05 08:45. Die Nachfrage nach Silber steigt und das Angebot stagniert. Insgesamt ist der Silbermarkt im Defizit. So summiert sich das Defizit zwischen 2021 und 2024 auf gut 678 Millionen Unzen. Auch dieses Jahr ist wieder mit einem Defizit auf dem Silbermarkt zu rechnen. Kein Wunder, ist doch der Bedarf der Industrie auf einem Rekordhoch. Batterien, die Solarbranche, die 5G-Infrastruktur und Anwendungen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz verschlingen das Edelmetall in immer größerem Maße. Und die Reserven schrumpfen weiter, auch die globale Silberminenproduktion steigt kaum an, Preissteigerungen sollten sich da in nicht mehr allzu weiter Ferne ergeben. Das meiste Silber kommt übrigens aus Blei- und Zinkminen. Führend ist Mexiko und auch aus Bolivien, Peru und China kommen bedeutende Mengen an Silber. In 2024 kostete die Feinunze Silber durchschnittlich 28,27 US-Dollar. Im März 2025 erreichte der Preis des Edelmetalls 34 US-Dollar je Unze und aktuell liegt er bei rund 32 US-Dollar. Denn ebenso wie Gold kam auch der Silberpreis etwas zurück. Mitursächlich waren sicher auch Gewinnmitnahmen, denn in relativ kurzer Zeit winkten gute Renditen. Aber die Experten gehen, ähnlich wie beim Gold, nur von einer kurzfristigen Verschnaufpause beim Preis aus. Dass Silber vieles kann und nicht nur für die grüne Energiewende notwendig ist, zeigen weltweit Forschungen. So ist etwa Ethylenoxid eine der global wichtigsten Chemikalien. Ohne Ethylenoxid können Kunststoffe, Textilien, Klebstoffe oder Frostschutzmittel nicht hergestellt werden. Dafür ist jedoch Chlor nötig, eine ziemlich giftige Chemikalie, die für große Mengen giftiger Emissionen sorgt. Verwenden Forscher aber einen Silberkatalysator kann der Chlorbedarf eliminiert werden. Treibhausgasemissionen können so reduziert werden und viel Geld kann eingespart werden. Anleger, die weniger auf kurzfristige Renditen, sondern auf das große Bild schauen - den steigenden Silberbedarf - sollten sich auch Silberunternehmen wie Endeavour Silber oder Skeena Gold & Silver anschauen. Endeavour Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silv... - zählt zu den mittelgroßen Edelmetallproduzenten mit Projekten in Mexiko, Chile und Nevada. Gerade hat die Gesellschaft Minera Kolpa übernommen, damit einen produzierenden Bergbaubetrieb in Peru mit großem Explorationspotenzial. Skeena Gold & Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-si... - entwickelt das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Eskay Creek in British Columbia sowie die ehemals produzierenden Snip Projekte. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

