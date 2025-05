Startseite Künstliche Intelligenz in der Geldwäscheprävention: Neue Haftungsrisiken für Compliance Officer und Management Pressetext verfasst von connektar am So, 2025-05-04 05:46. Unternehmen setzen zunehmend auf KI-Systeme in der Geldwäscheprävention. Doch die EU-AI-Verordnung und die neue AML-Verordnung bringen Compliance Officer 2025 in eine doppelte Haftungsverantwortung. Die zunehmende Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in AML-Prozesse verändert die Anforderungen an Geldwäscheprävention grundlegend. Die neue EU-Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AMLR) und der AI Act treten 2025 in Kraft - und stellen insbesondere Compliance Officer, Geldwäschebeauftragte und Geschäftsführer vor komplexe rechtliche und technische Herausforderungen. Wer zukünftig automatisierte KI-Systeme zur Kundenidentifikation oder Transaktionsüberwachung einsetzt, muss deren Risiken regulatorisch bewerten, intern dokumentieren und nachvollziehbar prüfen - oder persönlich haften. Neue regulatorische Anforderungen ab 2025 1. EU-AI Act: Hochrisiko-KI in der Geldwäscheprävention -KI-Systeme zur Identifizierung von Kunden (KYC), Transaktionsüberwachung und PEP-/Sanktionslistenprüfung gelten als "Hochrisiko-KI". -Unternehmen müssen die Systeme technisch nachvollziehbar dokumentieren - inklusive Datengrundlage, Modelllogik und Entscheidungsgrenzen. -Es gelten neue Audit- und Transparenzpflichten: Jede automatisierte Bewertung muss manuell nachvollziehbar gemacht werden. -Compliance Officer haften, wenn KI-Systeme falsche Risikoeinstufungen erzeugen und keine ausreichenden Kontrollmechanismen bestehen. 2. AMLR: Verschärfte KYC-Pflichten und persönliche Haftung Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) ersetzt ab 2025 nationale Gesetze und gilt unmittelbar für alle Finanzunternehmen und verpflichteten Stellen.

Zentrale Neuerung: erweiterte KYC-Pflichten - Unternehmen müssen bei jedem Kunden eine risikobasierte Identitätsprüfung durchführen, inkl. kontinuierlicher Überwachung. Für Hochrisikokunden ist verpflichtend eine Enhanced Due Diligence (EDD) erforderlich.

Fehlerhafte oder lückenhafte KYC-Verfahren - insbesondere durch nicht validierte KI-Modelle - gelten als Organisationsverschulden.

Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Pflichten liegt bei den Geldwäschebeauftragten und der Geschäftsleitung. 3. Compliance & Haftung: Neue Führungsaufgaben in der Regulatorik Die Kombination von KI und AML-Prozessen verlangt eine interdisziplinäre Governance-Struktur - Technik, Recht und Aufsicht müssen zusammenspielen. Compliance Officer haften bei fehlenden Prüfprozessen oder unklarer Risikoverteilung - auch bei ausgelagerten AML-Systemen. Die Anforderungen an technisches und regulatorisches Verständnis steigen deutlich: Begriffe wie Explainable AI, Modellvalidierung oder Bias Detection gehören künftig zur Basiskompetenz. Auch Vorstände und Geschäftsführer sind in der Pflicht, eine funktionsfähige Compliance-Struktur sicherzustellen 4. Handlungsempfehlungen für das Management und Compliance Officer -Verantwortlichkeiten klären: Governance-Strukturen für KI-gestützte AML-Systeme definieren und Rollen dokumentieren. -Risikobewertungen und Validierungspflichten ernst nehmen: Jede eingesetzte KI muss einem internen Audit und einer nachvollziehbaren Risikoanalyse unterzogen werden. -KYC-Prozesse modernisieren: Risikoklassifizierung und kontinuierliche Kundenüberwachung müssen 2025 regulatorischen Standards entsprechen. -Schulungen frühzeitig einplanen: Compliance-Verantwortliche benötigen nicht nur rechtliches, sondern auch technisches Verständnis. Fazit: Compliance braucht KI-Kompetenz - und klare Haftungsgrenzen Ab 2025 verändert sich der Compliance-Alltag grundlegend. Die direkte Wirksamkeit der AML-Verordnung und des AI Acts verschärft die Haftungsrisiken für Compliance Officer und Geschäftsleitung. Wer KI nutzt, ohne ihre Risiken zu kennen und kontrollieren zu können, gefährdet nicht nur das Unternehmen - sondern haftet persönlich. Nur wer jetzt in Schulungen, Governance-Strukturen und Validierungsprozesse investiert, kann Haftungsrisiken wirksam begrenzen - und die Chancen der digitalen Transformation sicher nutzen.

