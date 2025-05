Startseite Mit einem modernen Markenauftritt Kund:innen und Mitarbeitende gewinnen Pressetext verfasst von anatoly41 am Sa, 2025-05-03 12:58. Marke macht Umsatz: Wie der erste Eindruck überzeugt Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Diese Weisheit gilt heute mehr denn je. Gerade die Generationen Y und Z, die im digitalen Zeitalter aufgewachsen sind, urteilen schneller und schneller. Wer zudem mit seiner Marke visuell nicht anspricht, kommt antiquiert rüber. Klick und weg: Warum der erste Eindruck heute zählt Forscher:innen des Leibnitz-Instituts für Bildungswesen und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wollten 2023 wissen: wie ist es um die Usability unserer Instituts-Website bestellt? Sie führten daher eine Studie mittels Eye-Tracking-Technologie durch, die das allgemeine Nutzer:innen-Verhalten beim Besuch einer Webseite analysiert. Das Ergebnis: bestimmte Bereiche einer Website, wie Logo und Navigation, werden stärker wahrgenommen als andere. Ähnliche Ergebnisse liefert auch die prominente Eye-Tracking-Studie der Missouri University of Science and Technology bereits im Jahr 2012. In gerade einmal 0,2 Sekunden entstünde bereits der erste Eindruck einer Website. Am längsten Verweilen die Augen auf Logo, Navigation und Suchfeld (6,48; 6,44 und 6 Sekunden) während das Haupt-Bild und der Text noch kürzer (unter 6 Sekunden) wahrgenommen werden. Zum Vergleich mit der Studie von 2023 hat sich diese Zeit noch verkürzt. Wer hier nicht überzeugt, verliert potenzielle Kund:innen und Bewerber:innen noch vor dem ersten Gespräch. Was Unternehmen daraus lernen können Unternehmen können aus diesen Ergebnissen, die erst einmal ernüchternd klingen, lernen. Um potenzielle Kund:innen von Produkten zu überzeugen oder neue Mitarbeiter:innen zu gewinnen, zählt ein professioneller und zeitgemäßer Online-Auftritt mehr denn je. „Wenn man bedenkt, dass immer mehr Mitarbeitende aus den Generationen Y und Z in Entscheider-Positionen nachrücken und Kund:innen vermehrt mit Firmen zusammenarbeiten möchten, die sich – wie man selbst – modern und innovativ verstehen, sollte man seinen Außenauftritt pflegen. Zum Beispiel Websites aus den 90ern – nicht responsiv, nicht zeitgemäß – wirken heute eher abschreckend“, fügt Branchenkenner des industriellen Mittelstandes Volker Weitkamp hinzu. Die wichtigsten Punkte die eine moderne Mittelstands-Website für Bewerber und für Kunden erfüllen muss sind folgende: Benutzerfreundlich, d.h. schnell ladend, übersichtlich und ansprechend gestaltet sein für Desktop wie auch für mobile Anwendungen. Barrierfrei – Webseiten müssen (unabhängig von der gesetzlichen Vorgabe) barrierefrei sein. Sie muss sicher und datenschutzkonform sein. Sie muss auf responsiv sein, also für alle Devices geeignet. Sie muss suchmaschinenoptimiert sein, denn ohne Suchmaschine kein Traffic. „Zudem macht Marke Umsatz! Wir haben schon vielen Mittelständlern dabei geholfen, neue Kund:innen zu gewinnen und ihren Absatz signifikant zu steigern“, sagt Weitkamp. Auf Marken-Expert:innen vertrauen Dass eine Website heute das Informationsmedium Nummer Eins ist, betont Weitkamp, der sich mit seiner Agentur einen Erfahrungsschatz aus über 20 Jahren aufbauen konnte. Spezialisiert auf den industriellen Mittelstand kann seine Agentur Marken, Kampagnen und alles, was dazu gehört, so gestalten, dass sie gleichermaßen den Ansprüchen von Kunden und den Anforderungen der modernen Zeit entsprechen. Ein überzeugender erster Eindruck ist heute also entscheidend – bei Kunden ebenso wie bei potenziellen Mitarbeiter:innen. Mittelständische Unternehmen, die ihren Markenauftritt gezielt weiterentwickeln möchten, finden zum Beispiel in weitkamp marketing einen erfahrenen Partner mit Branchenkenntnis und Weitblick. Wer mehr über die Möglichkeiten eines zeitgemäßen Auftritts erfahren möchte, ist eingeladen, den Dialog zu suchen. Pressekontakt:

Agenturinformationen: B2B. Marken. Kommunikation: weitkamp marketing hat sich auf die Beratung von Industrieunternehmen in den Bereichen Kommunikation und Markenbildung spezialisiert. Der Anspruch ist, die gesamte Kommunikationskette innerhalb eines Industrieunternehmens abzudecken und mit überraschenden Ideen und Konzepten zu begeistern. Die Agentur agiert stets zielgerichtet, kommuniziert direkt und handelt flexibel. Das Ziel bei jedem Projekt: 100 Prozent Kundenzufriedenheit.