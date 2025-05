Startseite Interaktives Erlebnis der nächsten Generation: Neuer 3D-Showroom präsentiert Lifte virtuell Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-02 19:47. Ab sofort lassen sich modernste Liftlösungen realitätsnah und interaktiv im neuen 3D-Showroom erleben - jederzeit, überall, in beeindruckender Detailtiefe. Mit der Einführung eines innovativen 3D-Showrooms geht Treppenlift ME neue Wege in der digitalen Kundenkommunikation. Die virtuelle Präsentationsplattform ermöglicht es Kunden, Architekten und Planern, verschiedene Liftmodelle realitätsgetreu und interaktiv zu erleben - ganz bequem über den Webbrowser. Ob Treppenlift, Plattformlift oder Personenaufzug - der neue Showroom bildet sämtliche Modelle des Unternehmens in fotorealistischer Qualität ab. Besucher können sich frei durch die digital nachgebildeten Räume bewegen, Funktionen per Klick erkunden und wichtige technische Informationen einsehen. Auf Wunsch stehen auch interaktive Beratungstools oder Kontaktoptionen zu Fachberatern bereit. "Mit dem 3D-Showroom schaffen wir ein immersives Erlebnis, das die Brücke zwischen digitaler Information und realem Produkt schlägt", sagt Katharina Swanhild von Treppenlift ME. "Unsere Kunden erhalten dadurch einen praxisnahen Eindruck von Design, Funktion und Platzbedarf unserer Lifte - und das rund um die Uhr, weltweit." Die neue Online-Plattform ist für Desktop, Tablet und Smartphone optimiert und richtet sich sowohl an Endkunden als auch an professionelle Partner aus Architektur, Planung und Bau. Link zum Showroom: www.treppenlifter.me/medien/showroom/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Treppenlifter ME

Frau Katharina Swanhild

Hawermanweg 16

18069 Rostock

Deutschland fon ..: 0800 222 7150

web ..: https://www.treppenlifter.me/

email : info@treppenlifter.me Öffentlichkeitsarbeit & Kundenservice

Frau Katharina Swanhild

Hawermanweg 16

18069 Rostock fon ..: 0800 222 7150

web ..: https://www.treppenlifter.me/

