Karibikkreuzfahrten mit Start in New York: Metropole und Palmenstrand

Auf nur einer Reise von Wolkenkratzern zu weißen Stränden – Karibikkreuzfahrten mit Start in New York machen genau das möglich. Diese besondere Reiseform verbindet den Trubel der amerikanischen Ostküste mit der Gelassenheit der Karibik. Am besten verbringt man nach der Landung in New York erstmal ein paar Tage im Big Apple – so hat man ausreichend Zeit, um New Yorks bekannteste Sehenswürdigkeiten zu erleben. Danach ein Wechsel aufs Schiff, dass den Urlaub mit einer entspannten Seereise und karibischer Wärme fortsetzt. Es gibt Karibikkreuzfahrten, die beeindruckende Stationen wie New York mit einem tropischen Finale in der Dominikanischen Republik kombinieren. Kreuzfahrten mit Schiffen der Mein Schiff-Flotte stehen dabei für großzügige Kabinen, ein hochwertiges Premium-Alles-inklusive-Konzept und einen angenehm deutschsprachigen Service. Auf dem Spezialreiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de gibt es eine umfangreiche Auswahl an Karibikkreuzfahrten, die bequem verglichen werden können.

Abwechslungsreicher geht es kaum: Karibik-Kreuzfahrten ab New York

Die Karibik-Kreuzfahrt „Mein Schiff 1 - Kreuzfahrten ab New York inklusive Hotel“ beginnt mit einem Flug nach New York und einem zweitägigen Aufenthalt in einem zentral gelegenen Hotel in Manhattan. Frühstück ist inklusive, der Transfer zum Schiff erfolgt in Eigenregie - unkompliziert per Taxi, U-Bahn oder Shuttle-Service. Zwei volle Tage stehen zur Verfügung, um Sehenswürdigkeiten wie den Times Square, den Central Park, die Brooklyn Bridge oder das One World Observatory zu erkunden. Danach beginnt die Kreuzfahrt - je nach Reisedatum stehen zwei verschiedene Routen zur Auswahl: Eine Variante führt entlang der nordamerikanischen Ostküste mit Stopps in Boston, Halifax, Québec und Charlottetown, bevor das Schiff nach mehreren Tagen auf See nach New York zurückkehrt. Die andere Route führt als Karibikkreuzfahrt südwärts über Florida und die Bahamas in die östliche Karibik - mit Zwischenstopps in San Juan, St. Thomas, St. Maarten und St. Kitts. Die Karibik-Kreuzfahrt endet in der Dominikanischen Republik mit mehreren Hotelübernachtungen in La Romana. Beide Routen dieser Kreuzfahrt ab New York verbinden eindrucksvolle Ziele mit einem komfortablen Aufenthalt an Bord und bieten vielfältige Eindrücke – sei es der herbstliche Indian Summer oder die tropische Inselwelt der Karibik.

Auf Karibikkreuzfahrt mit der Mein Schiff 1: Premium-Komfort auf der Kreuzfahrt

An Bord der Mein Schiff 1 erwartet die Reisenden während der Karibik-Kreuzfahrt ein hoher Standard in allen Bereichen. Das Schiff bietet viel Platz, eine durchdachte Architektur und ein ruhiges, entspanntes Bordleben - passend zur Philosophie der Mein Schiff-Flotte. Das Premium-All-Inclusive-Konzept umfasst eine große Auswahl an Speisen und Getränken, Wellness- und Fitnessangebote sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Auch die Kabinen überzeugen mit durchdachtem Design, viel Stauraum und wohnlicher Atmosphäre. Egal, ob die Route entlang der US-Ostküste oder durch die Inselwelt der Karibik führt - an Bord steht die Erholung immer im Mittelpunkt. Besonders angenehm ist der abwechslungsreiche Reiseverlauf: Die Kombination aus Städteurlaub, Seereise und - zu ausgewählten Terminen - einem mehrtägigen Hotelaufenthalt in der Dominikanischen Republik macht diese Karibik-Kreuzfahrten besonders interessant. Wer also nicht nur neue Ziele entdecken, sondern auch entspannen und zur Ruhe kommen möchte, findet hier eine ausgewogene Mischung aus Aktivität und Erholung - ohne ständige Ortswechsel und mit allen Vorteilen eines komfortablen Kreuzfahrtschiffes.

