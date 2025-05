Startseite Erfolg mit Vielfalt: Angeln mit Partikeln als Schlüssel zum Karpfenfang Pressetext verfasst von pr-partners am Fr, 2025-05-02 18:39. Zwischen Termindruck, alltäglichen Verpflichtungen und hektischen Tagen bietet das Karpfenangeln eine willkommene Auszeit in der Natur. Durch den Einsatz von Partikeln wird das Karpfenangeln zu einer äußerst effektiven Methode, die sich bei modernen Anglern immer größerer Beliebtheit erfreut. Wer mit Partikeln fischt, setzt auf natürliche Lockstoffe, intensive Aromen und flexible Einsatzmöglichkeiten. Vor allem beim gezielten Anfüttern oder als Hakenköder entfalten Partikel ihr volles Potenzial. Die Vielfalt in Konsistenz, Geruch und Nährwert macht die Partikel zu einem unverzichtbaren Bestandteil jedes erfolgreichen Karpfenangels. Im Angel-Onlineshop auf angel-berger.de können Angler aus einer großen Auswahl an verschiedenen Partikeln wählen. Karpfenangeln mit Partikeln: Fertigmix mit Scopex – Schnell, sauber, fängig Für alle, die unkompliziert mit hochwertigen Körnern füttern möchten, sind die Magic Baits Ready Carp Seeds Particle Mix Scopex eine erstklassige Wahl. Die im praktischen 3 kg Eimer gelieferten Partikel können ohne vorheriges Kochen direkt verwendet werden - ideal für spontane Einsätze oder mehrtägige Ansitze. Die Mischung enthält verschiedene gekochte Partikel, die zusammen mit dem beliebten Scopex-Aroma eine starke Lockwirkung entfalten. Die Partikel können einzeln, als Zusatz zum Futter oder direkt als Hakenköder verwendet werden. Durch ihre natürliche Zusammensetzung und Frische sprechen die Carp Seeds viele verschiedene Friedfische an - von großen Karpfen über Schleien bis hin zu Brassen. Die Partikel in den jeweils drei vakuumverpackten Einzelbeuteln sind nach dem Öffnen bis zu zwei Wochen haltbar. Für Angler, die Wert auf Qualität und Vielseitigkeit legen, ist diese fertige Partikelmischung eine zeitsparende und äußerst effektive Lösung. Auch Tigernüsse gehören seit Jahrzehnten zu den zuverlässigsten Ködern beim Karpfenangeln - und das aus gutem Grund. Die Magic Baits Tigernüsse sind bereits gekocht und in einem speziellen Verfahren aromatisiert und konserviert. Dabei bleibt nicht nur das nussige Aroma erhalten, sondern auch alle natürlichen Inhaltsstoffe, die große Karpfen magisch anziehen. Das Ergebnis ist ein gebrauchsfertiger Köder mit hoher Lockwirkung und idealer Haarfestigkeit. Diese Tigernüsse sind außerdem PVA-freundlich und somit auch für moderne Methoden wie das PVA-Bag-Fishing bestens geeignet. Erhältlich in verschiedenen Sorten und Geschmacksrichtungen ermöglichen sie dem Angler, flexibel auf das Beißverhalten und die Gewässerbedingungen zu reagieren. Die wiederverschließbare Dose sorgt dafür, dass der Köder auch nach mehreren Sessions frisch bleibt. Nicht umsonst gelten Tigernüsse heute als echter Klassiker beim Karpfenangeln - ein Köder, der in keiner Tacklebox fehlen sollte. Einsatz von Partikeln beim Karpfenangeln: Hochwertige Insekten für natürlichen Proteinboost Wer die natürliche Nahrung des Karpfens möglichst authentisch nachahmen möchte, greift zur Magic Baits High Protein Insect Range. Diese konservierten Insekten - wie Seidenraupen, Mehlwürmer, Zuckmückenlarven und arktischer Krill - sind reich an Proteinen und Aminosäuren. Die Tiere werden frisch gekocht und in ihrem eigenen Sud ohne künstliche Konservierungsstoffe haltbar gemacht. So bleibt das natürliche Aroma erhalten und die Attraktivität auf dem Meeresgrund wird maximiert. Jede Sorte hat ihre spezifischen Vorteile: Seidenraupen beispielsweise verströmen ein intensives Aroma und eignen sich hervorragend für die Präsentation direkt am Haar. Mehlwürmer bieten ein hohes Aminosäureprofil und sind für Karpfen besonders schmackhaft. Zuckmückenlarven werden von Fischen instinktiv als Futter erkannt und sind vor allem in natürlichen Gewässern ein Magnet. Der arktische Krill wiederum liefert nicht nur Eiweiß, sondern auch wichtige Fettsäuren. Diese Produkte eignen sich sowohl als Hakenköder als auch zur Anreicherung von Stickmixen oder Partikelfutter - ideal für den ambitionierten Karpfenangler. Mehr Informationen gibt es auf:

