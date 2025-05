Startseite Mondgeflüster Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2025-05-02 17:19. Mit Mondgeflüster präsentiert Zickzack ihr neues Album, das mit ausdrucksstarken deutschen Rocksongs beeindruckt. Carola Batt-Michel hat es geschafft, poetische Tracks zu kreieren, die tiefgründige und ernste Themen aufgreifen. So behandelt der Titel „Rabeneltern“ die Herausforderungen und emotionalen Belastungen, die mit schwierigen Familienverhältnissen einhergehen, während „Trauma“ sich mit den Nachwirkungen traumatischer Erlebnisse auseinandersetzt. Doch das Album bietet nicht nur ernste Töne. Mit „Der Puppenspieler“ entführt Zickzack die Hörer in eine Welt bunter Erinnerungen und lebhafter Geschichten. Jeder Song auf Mondgeflüster ist emotional und facettenreich, und Carola Batt-Michel versteht es zusammen mit Lorne Reid meisterhaft, die Zuhörer auf eine Reise durch verschiedene Gefühlswelten mitzunehmen. Die Kombination aus kraftvollen Melodien und tiefsinnigen Texten macht Mondgeflüster zu einem unverzichtbaren Album für Liebhaber deutscher Rockmusik. Zickzack beweist einmal mehr ihre Fähigkeit, komplexe Themen musikalisch zu verarbeiten und dabei eine breite Palette von Emotionen zu vermitteln. Die poetischen Tracks sind nicht nur hörenswert, sondern regen auch zum Nachdenken an und bleiben lange im Gedächtnis. UPC 3617390841389

Release 2.5.2025 Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.