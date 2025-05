Startseite Geradeaus - Die neue Single von Tonland Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2025-05-02 17:14. Wo soll es im Leben lang gehen? Das Duo Tonland findet in seiner neuen Single die Antwort: Geradeaus. Dabei geht es nicht um eine Vereinfachung oder Pauschalisierung, sondern um eine klare Ansage, den eigenen Weg zu gehen, trotz der Oberflächlichkeit der Gesellschaft. Wie es im Refrain heißt: „Es gibt nur einen Weg: Geradeaus und niemand wird ihn für dich gehen“. Mit eingängigen Melodien und tiefgründigen Texten schafft Tonland eine Atmosphäre, die sowohl zum Nachdenken anregt als auch zum Tanzen einlädt. „Geradeaus“ ist ein weiterer Beweis für Tonlands Fähigkeit, persönliche und universelle Themen in ihrer Musik zu vereinen und dabei ein breites Publikum zu erreichen. Mit eingängigen Melodien und harmonischen Vocals liefert Tonland wieder beste Pop-Musik und einen weiteren Vorgeschmack auf das Album „Nichts, außer“. Wer Tonland live erleben möchte, kann das Duo bei der Agentur Smart & Nett für Veranstaltungen buchen. UPC 3617393968199

Release 02.05.2025 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/. Anhang Größe cover geradeaus by tonland_200.jpg 18.92 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten