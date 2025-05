Startseite Angebotssorgen am Nickelmarkt Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-02 10:41. Die Nachfrage nach kritischen Metallen steigt. Batteriemetalle werden zunehmend gebraucht. Letztes Jahr war der Nickelmarkt einem Preisdruck ausgesetzt. Laut der International Nickel Study Group wird der Nickelüberschuss dieses Jahr ungefähr 198.000 Tonnen betragen. Die Nickelproduktion soll dieses Jahr auf geschätzte 3,65 Millionen Tonnen anwachsen. Der Nickelbedarf soll zirka 3,51 Millionen Tonnen ausmachen. Im Nickelmarkt dominiert Asien und dort wird besonders in China und Indonesien die Produktion ansteigen. Bis 2028 könnte Indonesien bis zu 74 Prozent des globalen Nickelangebots kontrollieren, aktuell sind es rund 61 Prozent beim raffinierten Nickel, so Macquarie. Nun plant Indonesien Exportquoten zu verringern, um den Nickelpreis zu stützen. Die Nickelminenquoten sollen ebenfalls gekürzt werden. Das könnte den Nickelpreis anfeuern. Ob sich die Regierung Indonesiens erweichen lassen wird und die Abgabeerhöhung verschiebt, ist noch unklar. Die Produktion von 272 Millionen Tonnen Nickel in 2024 könnte in 2025 auf 150 Millionen Tonnen fallen. Vor allem die Elektroautobranche braucht Nickel für die Batterieherstellung, besonders für Batterien mit hoher Energiedichte. Gemäß einer Analyse von Benchmark soll der Nickelmarkt bis 2034 ein Defizit von knapp 840.000 Tonnen aufweisen. Der Elektromobilitätsmarkt wächst schnell und es wären gewaltige Investitionen nötig, um Versorgungsengpässe zu vermeiden. Und die Entwicklung neuer Minen dauert fünf bis 25 Jahre. Daher gibt es Stimmen, die die Lieferkette für Elektroautos für gefährdet erachten. Schließlich wollen immer mehr Länder umweltfreundliche Technologien. Indonesien hat nun die Bergbauabgaben für (unter anderem) Nickelproduzenten erhöht, was diesen gar nicht gefallen dürfte. Noch kostet die Tonne Nickel aktuell etwa 15.400 US-Dollar, wobei die Preise schon deutlich höher waren, aber das könnte sich wieder ändern. Ein Unternehmen, das auf Nickel setzt, ist Green Bridge Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-m... -. Das Chrome-Puddy-Projekt in Kanada konzentriert sich dabei auf umweltfreundliche Bergbaupraktiken. Gleiches gilt für das Crawford-Projekt der Canada Nickel Company - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-... -. Dieses Projekt liegt in Ontario und es verfügt über Kobalt und Nickel. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc... -) und Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

