Startseite Transformation mit Verantwortung: Wie Outplacement zum strategischen Erfolgsfaktor wird Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-02 08:30. CEO Frederik Siebrandt- Elnet Consulting GmbH Wie Outplacement zum strategischen Erfolgsfaktor wird

EL-NET Consulting GmbH: Professionelle Begleitung von Trennungsprozessen stärkt Unternehmenskultur und Arbeitgebermarke

München, 30. April 2025 - Strategische Neuausrichtungen gehören inzwischen zum Alltag deutscher Unternehmen - ausgelöst durch technologische Umbrüche, geopolitische Verschiebungen oder sich wandelnde Kundenbedürfnisse. Doch der Weg der Transformation ist anspruchsvoll: Er erfordert nicht nur strategische Klarheit und unternehmerische Entschlossenheit, sondern auch ein hohes Maß an sozialer Verantwortung - besonders dann, wenn personelle Konsequenzen unausweichlich sind.

"Es geht nicht um kosmetische Eingriffe, sondern um tiefgreifende Weichenstellungen, die das Selbstverständnis eines Unternehmens verändern", sagt Frederik Siebrandt, CEO der EL-NET GmbH. Aus seiner Sicht ist professionelle Outplacement-Beratung ein zentraler Baustein jeder verantwortungsvollen Transformation: "Viele Organisationen erkennen zu spät, dass der Ton und die Qualität des Trennungsprozesses entscheidend für das Vertrauen der verbleibenden Belegschaft und das Ansehen am Markt sind."

Outplacement als strategisches Instrument

Outplacement ist weit mehr als eine soziale Pflichtübung. Richtig eingesetzt, unterstützt es ausscheidende Mitarbeitende bei der beruflichen Neuorientierung und reduziert gleichzeitig Reibungsverluste im Unternehmen selbst. EL-NET Consulting begleitet seit vielen Jahren mittelständische Unternehmen und Konzerne bei genau diesem Prozess - individuell, diskret und zielgerichtet.

Die Leistungen reichen von 1:1-Beratungen über Potenzialanalysen bis hin zur gezielten Platzierung von Fach- und Führungskräften über verdeckte Arbeitsmärkte. "Ein Trennungsprozess ist immer emotional. Von Mitarbeitenden eine rein rationale Betrachtung zu erwarten, ist ein zu hoher Anspruch", so Siebrandt. "Unsere Aufgabe ist es, Raum für Verarbeitung zu schaffen und gleichzeitig systematisch neue berufliche Perspektiven zu entwickeln."

HR zwischen Recht, Kommunikation und Kulturwandel

Besonders HR-Abteilungen stehen bei Restrukturierungen unter Druck. Sie müssen rechtliche Rahmenbedingungen einhalten, mit emotional belastenden Situationen umgehen und zugleich die Zukunft der Organisation im Blick behalten. In diesen Phasen bieten externe Partner wie EL-NET wertvolle Entlastung und methodische Sicherheit - etwa durch Begleitung bei Sozialplanverhandlungen, Coaching von Führungskräften oder die Entwicklung tragfähiger Kommunikationsstrategien.

"HR muss mehr sein als Verwalterin des Wandels - sie ist heute der Taktgeber für Kultur, Führung und Glaubwürdigkeit", betont Siebrandt. Gerade deshalb sei die frühzeitige Integration von Outplacement-Prozessen ein starkes Signal - nach innen wie nach außen.

Verantwortung übernehmen - Zukunft gestalten

Ein erfolgreiches Outplacement beginnt nicht erst mit der Stellensuche. Schon in der ersten Phase, nach dem Trennungsgespräch, geht es darum, emotionale Stabilität herzustellen und neue Perspektiven zu eröffnen. EL-NET setzt hier auf eine individuelle und praxisnahe Begleitung, die auch die Aktivierung von Netzwerken und den Zugang zum verdeckten Arbeitsmarkt umfasst. Denn gerade Fach- und Führungskräfte profitieren von persönlichen Kontakten und strategischer Sichtbarkeit, um den nächsten Karriereschritt zu gehen.

"Wandel gelingt nur, wenn man ihn ganzheitlich denkt - strukturell, kulturell und menschlich. Wer Transformation ernst meint, kommt an professionellem Outplacement nicht vorbei", so das Fazit von Frederik Siebrandt. Unternehmen, die soziale Verantwortung übernehmen, beweisen Haltung - und stärken so nicht nur ihre Arbeitgebermarke, sondern auch ihre Widerstandsfähigkeit in Zeiten des Wandels.

Über EL-NET Consulting GmbH

Die EL-NET Consulting GmbH mit Sitz in München ist spezialisiert auf strategische HR-Beratung, Outplacement und Change-Begleitung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische Firmen und Konzerne dabei, Transformationen wirksam, menschlich und zukunftsorientiert zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.elnet.gmbh

Pressekontakt:

Maik Degenhart

EL-NET Consulting GmbH

presse@elnet.gmbh

