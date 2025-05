Startseite Limone sul Garda verbietet den Alkoholkonsum auf Straßen und Plätzen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-02 08:11. Limone sul Garda hat von April bis 1. November ein Verbot ausgesprochen, alkoholische Getränke im öffentlichen Raum zu konsumieren. Das Verbot gilt auf allen Plätzen und Straßen, Stränden und Parks. Limone sul Garda, 30. April 2025 - Mit dem Ziel, die öffentliche Ordnung zu wahren und das Stadtbild zu schützen, hat die Gemeinde Limone sul Garda ein weitreichendes Verbot des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum erlassen. Die entsprechende Verordnung Nr. 16, unterzeichnet von Bürgermeister Franceschino Risatti, trat am 19. April 2025 in Kraft und gilt bis einschließlich 1. November eines jeden Jahres. Die Maßnahme betrifft das gesamte Gemeindegebiet und untersagt den Besitz und Konsum alkoholischer Getränke jeglicher Art auf öffentlichen Straßen, Plätzen, in Gärten, Parks sowie in allen allgemein zugänglichen Bereichen. Ziel ist es, das Zusammenleben in der beliebten Tourismusgemeinde während der Hauptsaison zu verbessern und negativen Begleiterscheinungen wie Lärm, Verschmutzung und Vandalismus vorzubeugen. "Die zunehmende Zahl an Besuchern während der Saison hat in der Vergangenheit zu einer spürbaren Belastung des öffentlichen Raumes geführt", erklärt Bürgermeister Risatti. "Mit der neuen Verordnung wollen wir auf die wiederkehrenden Probleme reagieren, die vor allem durch offenen Alkoholkonsum entstehen: Lärmbelästigung, liegengebliebene Flaschen und Dosen sowie Störungen der öffentlichen Ruhe." Die Regelung untersagt auch den Verkauf alkoholischer Getränke zum Mitnehmen, sofern diese nicht in versiegelten oder hermetisch geschlossenen Behältern transportiert werden. Somit bleibt der reine Transport alkoholischer Produkte nach Hause oder zur Unterkunft weiterhin erlaubt. Veranstaltungen, die von der Gemeinde offiziell genehmigt wurden, sind von der Regelung ausdrücklich ausgenommen. Verstöße gegen die neue Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen gewertet und mit Bußgeldern zwischen 25 und 500 Euro geahndet. Bei wiederholten Verstößen durch Gewerbetreibende kann zusätzlich eine vorübergehende Betriebsschließung von 7 bis 15 Tagen angeordnet werden. Die Gemeindepolizei sowie weitere Ordnungskräfte sind mit der Kontrolle der Einhaltung beauftragt. Zur umfassenden Information der Bevölkerung wird die Verordnung auf der Website der Gemeinde, im Amtsblatt und durch Aushänge an öffentlichen Stellen bekannt gemacht. Die Gemeinde Limone sul Garda appelliert an das Verantwortungsbewusstsein von Einheimischen wie Gästen, um gemeinsam ein sauberes, sicheres und respektvolles Miteinander in einem der schönsten Orte am Gardasee zu gewährleisten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: gardasee.de - Hubert Kiebler

Mit über 6 Millionen Besuchern ist gardasee.de Deutschlands größtes Reiseportal für den gesamten Gardasee und somit die erste zentrale Anlaufstelle für alle drei Seeregionen: Trentino-Südtirol, Venetien und der Lombardei.

