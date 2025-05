GoldMining Inc. bringt Uranprojekt Rea in Alberta Kanada mit Genehmigung für Explorationsbohrungen voran

Vancouver, British Columbia - 1. Mai 2025 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass sein Antrag auf Exploration von Metallmineralien für das im westlichen Athabasca-Becken gelegene Uranprojekt Rea ("Projekt Rea") von der Energiebehörde von Alberta geprüft und als genehmigtes Explorationsprogramm genehmigt wurde

Das Projekt Rea befindet sich zu 75 % im Besitz des Unternehmens und zu 25 % im Besitz von Orano Canada Inc. ("Orano") (zur Lage siehe Abbildung 1). Das große Landpaket von etwa 125.328 Hektar umgibt das hochgradige Dragon Lake-Projekt von Orano auf seinem Maybelle River-Projekt. Zu den Uranlagerstätten von Weltrang, die sich 60 km südöstlich des Rea-Projekts befinden, gehören die Lagerstätte Triple R von Paladin Energy Limited und die Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Inc, die sich derzeit in der Entwicklung befinden

Höhepunkte:

- Das von GoldMining vorgeschlagene Uranexplorationsprogramm auf dem Projekt Rea wurde von der Energieaufsichtsbehörde von Alberta genehmigt.

- Das vorgeschlagene Explorationsprogramm umfasst Diamantkernbohrungen, die bis zu 15 Bohrlöcher umfassen. Die Bohrungen könnten entweder mit einem kleinen tragbaren Bohrgerät auf Raupen- oder Kufenbasis für ein bodengestütztes Programm oder mit einem tragbaren Hubschrauber-Bohrgerät durchgeführt werden.

- Die vorgeschlagenen Bohrlöcher werden voraussichtlich eine Tiefe von maximal 500 Metern erreichen, was einem ungefähren Gesamtbohrprogramm von bis zu 7.500 Metern entspricht.

- GoldMining hat vom Aboriginal Consultation Office von Alberta eine Entscheidung über die Angemessenheit der Konsultation für das geplante Explorationsprogramm erhalten. Obwohl diese Entscheidung über die Angemessenheit vorliegt, ist das Unternehmen zu weiterem Engagement und Dialog verpflichtet.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: "Der Erhalt dieser Genehmigung zur Fortsetzung der Exploration auf unserem aussichtsreichen Uranprojekt Rea ist ein wichtiger Meilenstein und steht im Einklang mit unserer Strategie, weitere Werte für unsere Aktionäre zu erschließen. Frühere Arbeiten unseres Teams haben die Gebiete für Folgeexplorationen aufgezeigt, die in drei verschiedenen Korridoren mit einer Gesamtlänge von über 70 km liegen und jeweils mehrere einzelne Bohrziele enthalten, die geophysikalische Signaturen aufweisen, die mit bekannten Uranlagerstätten im Athabasca-Becken übereinstimmen. Wir sind äußerst ermutigt durch die Ziele, die wir im Athabasca-Becken gefunden haben, Gebiet, das einige der größten und hochwertigsten Uranlagerstätten der Welt

GoldMining hat bereits in den frühen Phasen der Projektplanung einen proaktiven Ansatz für die Konsultation der Ureinwohner und den Aufbau von Beziehungen verfolgt, und das Unternehmen verpflichtet sich zu weiterem Engagement und Dialog, während wir unsere Explorationspläne vorantreiben

Rea-Uran-Projekt

Das Projekt Rea besteht aus 16 zusammenhängenden Explorationskonzessionen mit einer Fläche von etwa 125.328 Hektar, die das Projekt Maybelle River von Orano umgeben, in dem sich das relativ flache Grundstück Dragon Lake befindet. Das Projekt Rea befindet sich etwa 175 km nordnordöstlich von Fort McMurray, Alberta, das täglich von Edmonton und Calgary aus angeflogen wird. Der Zugang zum Projekt erfolgt über Winterstraßen, die Fort McKay und Fort Chipewyan verbinden, oder per Charterflug.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79443/01052025_DE_GOLD_GMIRE...

Abbildung 1. Lageplan des Rea-Projekts

Historische Explorationsprogramme wurden von Eldorado Nuclear Ltd. und Uranerz Exploration and Mining Limited ("Uranerz") von Mitte der 1970er bis Ende der 1990er Jahre auf dem Gelände durchgeführt, das heute größtenteils vom Projekt Rea abgedeckt wird. Die Programme umfassten verschiedene geochemische Untersuchungen, Geröllsondierungen, luft- und bodengestützte Geophysik und Diamantkernbohrungen (137 Bohrlöcher mit insgesamt 28.751 Metern). Diese Programme führten 1988 zur Entdeckung des Grundstücks Dragon Lake, wo Uranerz hochgradige Bohrabschnitte meldete, einschließlich 17,7 % U3O8 auf 5,0 Metern in MR-39 und 4,7 % U3O8 auf 1,7 Metern in MR-34. Seitdem hat Orano eine schmale Zone mit Mineralpachtverträgen, das Projekt Maybelle River", beibehalten, die den von Norden nach Nordwesten verlaufenden elektromagnetischen Leiter (EM") abdeckt, der direkt mit dem Dragon Lake-Projekt in Verbindung steht.

Im Jahr 2005 wurde von Brazilian Gold Corporation ("BGC") (ehemals Red Dragon Resources Corp.) ein großes Landpaket mit Mineralienkonzessionen rund um das gesamte Projekt Maybelle River abgesteckt, das zum "Projekt Rea" wurde. Von 2005 bis 2009 erwarb Orano (ehemals Uramin Inc. und Areva Resources Canada Inc.) im Rahmen eines Optionsabkommens eine 25%ige Beteiligung am Projekt Rea. BGC, das 75 % des Rea-Projekts behielt, wurde 2013 von Brazil Resources Inc. übernommen, das 2016 in GoldMining Inc. umbenannt wurde.

Die Neuinterpretation historischer geophysikalischer Untersuchungen sowie die Neuauswertung und Inversionsmodellierung haben über 70 lineare Kilometer an leitfähigen Grundgebirgssträngen innerhalb der Konzessionen des Unternehmens im Projekt Rea identifiziert. Die linearen leitfähigen Trends werden als geologische, im Grundgestein befindliche graphithaltige Scherzonen interpretiert, die die primären Strukturen darstellen, die eine diskordanzgebundene Uranmineralisierung in den darüber liegenden Sedimenten des Athabasca-Beckens lokalisieren. Die insgesamt 70 linearen Kilometer des aussichtsreichen Trends erstrecken sich über drei verschiedene, nach Nordwesten verlaufende Korridore (siehe Pressemitteilungen vom 13. Juni 2024):

- Der Maybelle River Corridor (11 km) verläuft nördlich von Oranos Maybelle River Projekt, das eine oberflächliche, hochgradige Uranmineralisierung auf dem Dragon Lake Grundstück beherbergt.

o Fünf historische Bohrlöcher erprobten einen Teil des Maybelle River Corridors auf den unternehmenseigenen Rea-Projekt-Claims und durchschnitten in zwei Löchern anomale Uranwerte. Die übrigen drei Bohrlöcher durchschnitten anomale Pfadfinderelemente und -minerale, einschließlich Tonalteration und Dravit, ein charakteristisches Begleitmineral, das mit vielen großen Athabasca-Uranvorkommen in Verbindung gebracht wird.

- Im Net Lake Corridor (20 km) wurden nur weiträumige Bohrungen durchgeführt (20 historische Bohrlöcher), wobei fünf Bohrlöcher anomale Uranwerte und damit verbundene Pfadfinderelemente und Mineralien durchschnitten.

- Der Korridor Keane Lake (40 km) ist mit Ausnahme von zwei historischen Bohrlöchern, die im südlich-zentralen Bereich des Projekts Rea anomale Uranwerte durchschnitten, weitgehend unerprobt.

Jeder der drei aussichtsreichen Korridore wird als potenziell bedeutende und tief verwurzelte Grundgebirgsstrukturen interpretiert, von denen bekannt ist, dass sie für die Bildung der Uranlagerstätten von Athabasca von grundlegender Bedeutung sind. Sowohl im Maybelle River- als auch im Net Lake-Korridor wurden bei historischen Bohrungen bewährte Verwerfungs- und Scherungszonen durchteuft.

Die geplanten Explorationsprogramme des Unternehmens werden zusätzliche geophysikalische Vermessungen und Verarbeitungen beinhalten, um die Uranziele im Vorfeld des geplanten Bohrprogramms zu verfeinern

Einzelheiten zum Projekt Rea finden Sie im "Technical Report on the Rea Property. Northeastern Alberta, Canada" vom 12. September 2014 (der "Rea-Bericht"), der auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist

Qualifizierte Person

Tim Smith, P. Geo., Vice President Exploration von GoldMining, hat die Erstellung aller anderen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt, überprüft und genehmigt. Herr Smith ist auch eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101")

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining heute ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch ungefähr 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 26,3 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen sind unter www.goldmining.com zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Ko-Vorsitzender, David Garofalo, Ko-Vorsitzender

Alastair Still, Vorstandsvorsitzender

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für die Leser

Die technischen Informationen zum Projekt wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen der SEC unterliegen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um Aussagen handelt, die keine historischen Tatsachen darstellen, umfassen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Projekts und der erwarteten Arbeitsprogramme und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "werden", "würden", "schätzen", "erwarten", "glauben", "potenziell" und Abwandlungen dieser Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als falsch erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankender Metallpreise, unvorhergesehener Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltbezogenen Vorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen, der Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, der Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings jüngstem Jahresinformationsblatt und anderen Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereicht wurden, aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

