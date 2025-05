Startseite Vapor Spirit: Schweizer Premium-Hanfprodukte seit 2015 – Qualität & Innovation aus Zürich Pressetext verfasst von heinrich008 am Do, 2025-05-01 11:07. Vapor Spirit – Schweizer Premium-Cannabisprodukte seit 2015 Seit 2015 steht Vapor Spirit für höchste Qualität im Bereich Hanf und Cannabidiol. Das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zürich bietet ein breites Sortiment an hochwertigen, biologisch angebauten Produkten wie Vollspektrum-Öle, Blüten, Haschisch, Kosmetik und Live Resin Vapes an. Höchste Qualität & geprüfte Reinheit

Alle Produkte von Vapor Spirit sind laborgeprüft, frei von Pestiziden und Schwermetallen und enthalten weniger als 1 % THC – legal und sicher in der Schweiz. Die Herstellung erfolgt mittels superkritischer CO?-Extraktion, was die wertvollen Cannabinoide und Terpene in ihrer reinsten Form bewahrt. Beliebte Produkte: CBD Moonrocks Caramel : Bis zu 84 % CBD-Gehalt – mit intensiven natürlichen Terpenen.

: Bis zu 84 % CBD-Gehalt – mit intensiven natürlichen Terpenen. Malana Cream Hasch : Dreifach gefiltert für höchste Reinheit, rund 70 % CBD.

: Dreifach gefiltert für höchste Reinheit, rund 70 % CBD. Bio CBD-Öle: Vollspektrum-Öle auf rein natürlicher Basis, ohne künstliche Zusätze. Erhältlich unter:

www.vaporspirit.ch sowie bei führenden Händlern wie Galaxus, Digitec und Brack. Kontakt:

Vapor Spirit – CBD Shop Zürich

Rosengartenstrasse 3

8037 Zürich

Tel: 076 366 54 54

Tel: 076 366 54 54

E-Mail: info@vaporspirit.ch