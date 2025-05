Startseite Notfallakademie startet Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2025-05-01 09:06. Mit der neuen Notfallakademie startet eine innovative Online-Plattform, die praxisnahes Wissen rund um Erste Hilfe, Krisenvorsorge und medizinische Selbsthilfe vermittelt. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger für den Alltag sowie mögliche Krisensituationen nachhaltig zu stärken.

Angesichts zunehmender Naturkatastrophen, Pandemien und gesellschaftlicher Unsicherheiten ist die Förderung individueller Notfallkompetenz wichtiger denn je. Studien und Erfahrungen aus Krisengebieten zeigen: Wer vorbereitet ist, kann in entscheidenden Momenten schneller, sicherer und effektiver handeln - und rettet damit oft nicht nur das eigene Leben, sondern auch das anderer.

Die neue Plattform (www.notfallakademie.org) bietet moderne Online-Trainings, praxisnahe Entscheidungshilfen, Checklisten und interaktive Fallbeispiele. Sowohl Laien als auch Fachkräfte können sich flexibel und ortsunabhängig auf medizinische Notfälle, Alltagskrisen oder außergewöhnliche Schadenslagen vorbereiten. Der modulare Aufbau ermöglicht es, individuell Schwerpunkte zu setzen - von der Erkennung eines Herzstillstands bis hin zur strukturierten Vorbereitung auf Katastrophenszenarien.

Gründer Fabian Schmidt, Arzt und erfahrene Einsatz- und Führungskraft im Katastrophenschutz, hat die Akademie aus der Überzeugung heraus ins Leben gerufen, dass Resilienz und Selbstwirksamkeit heute grundlegende Kompetenzen für jeden Menschen darstellen.

Perspektivisch wird die Notfallakademie ihr Angebot kontinuierlich erweitern. Geplant sind spezialisierte Module für Berufsgruppen wie Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, sowie eine eigene App, die Entscheidungshilfen und Lernszenarien mobil verfügbar machen wird.

Die Notfallakademie startet offiziell Mitte Mai 2025. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden sich unter www.notfallakademie.org. Die Notfallakademie UG (i.G.)

