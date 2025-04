Startseite Neu gegründet, aber erfahren wie kaum ein anderer: WIRTSCHAFTSWUNDER startet als neue Mittelstandsberatung mit klarem Profil Pressetext verfasst von WIWU_Consult am Mi, 2025-04-30 22:16. Neu gegründet, aber erfahren wie kaum ein anderer: WIRTSCHAFTSWUNDER startet als neue Mittelstandsberatung mit klarem Profil Beratung auf Augenhöhe: praxisnah, transparent und werteorientiert Düsseldorf, 30.04.2025 – Mit WIRTSCHAFTSWUNDER startet eine neue Ära der Unternehmensberatung für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in Deutschland. Neu am Markt – aber mit jahrzehntelanger Erfahrung – bietet das Beratungsteam keine PowerPoint-Shows, sondern eine lösungsorientierte Begleitung im unternehmerischen Alltag. Das Besondere: Der Ansatz vereint strategische Tiefe mit praktischer Umsetzbarkeit, klarer Kommunikation und einem wertebasierten Selbstverständnis. „Wir sind keine Theoretiker, sondern Sparringspartner aus der Praxis“, sagt Wichard von Alvensleben, Geschäftsführer der WIRTSCHAFTSWUNDER Consulting GmbH & Co. KG. „Unser Team besteht ausschließlich aus Berater:innen, die bereits zwei Mal 25 Jahre Lebenserfahrung mitbringen – inklusive Führungserfahrung, Branchenkenntnis und dem Blick für das Wesentliche.“ Beratung auf Augenhöhe – statt Theorie von oben

WIRTSCHAFTSWUNDER versteht sich als Gegenmodell zur klassischen Managementberatung: verständlich statt verkopft, nahbar statt abstrakt, umsetzungsstark statt überambitioniert. Im Mittelpunkt stehen Transparenz, Fairness und Langfristigkeit – sowohl in der Zusammenarbeit als auch im Geschäftsmodell. Die Beratung erfolgt zu klar planbaren und fairen Kosten.

„Wir wissen, wie Unternehmer denken – weil wir selbst lange in ihrer Rolle waren“, betont André Glaser, Prokurist bei WIRTSCHAFTSWUNDER. „Deshalb sind wir nicht nur Berater, sondern echte Begleiter auf Augenhöhe.“ Ganzheitliche Beratung mit System

Das Leistungsspektrum von WIRTSCHAFTSWUNDER ist breit aufgestellt und modular aufgebaut. Im Mittelpunkt steht immer die individuelle Situation des Kunden. Die Beratungsfelder im Überblick:

Management: Optimierung von Strukturen, effiziente Prozessgestaltung und Etablierung klarer Führungskulturen.

Strategie: Entwicklung individueller Konzepte, die Vision, Ziel und Umsetzung in Einklang bringen.

Marketing: Zielgruppenscharfe Positionierung, Kampagnenplanung und Markenstrategie.

Einkauf: Prozessoptimierung, Verhandlungstraining und Qualitätssicherung in der Beschaffung.

Produktion: Effizienz- und Qualitätssteigerung durch Analyse und Modernisierung der Abläufe.

Personal: Von Recruiting über Organisationsentwicklung bis zur Mitarbeiterbindung.

Finanzen: Transparente Planung, Kostenmanagement und Liquiditätssteuerung.

Vertrieb: Optimierung von Verkaufsprozessen und Entwicklung umsatzstarker Vertriebsstrategien.

Unternehmensverkauf & Nachfolge: Strukturierte Begleitung bei Übergabeprozessen – auch bei sensiblen und emotionalen Fragen. Werte, die verbinden

Transparenz, soziale Verantwortung und ein partnerschaftlicher Umgang prägen die Beratungsphilosophie. Dabei baut WIRTSCHAFTSWUNDER auf ein erprobtes Netzwerk aus Fachexperten, das je nach Projekt individuell zusammengestellt wird. Über WIRTSCHAFTSWUNDER

WIRTSCHAFTSWUNDER ist eine Unternehmensberatung mit Sitz in Düsseldorf, die kleine und mittelständische Unternehmen deutschlandweit begleitet. Der Fokus liegt auf maßgeschneiderter Beratung mit klarer Struktur, fundierter Methodik und einem werteorientierten Selbstverständnis. Kontakt:

WIRTSCHAFTSWUNDER Consulting GmbH & Co. KG

Duisburger Str. 19 :: D-40477 Düsseldorf

Tel. +49 211 54208712 :: E-Mail: office@wiwuconsult.de :: Webseite: wiwuconsult.de Bildnachweise:

„Wichard von Alvensleben, Geschäftsführer | Foto: WIRTSCHAFTSWUNDER“

„André Glaser, Prokurist | Foto: WIRTSCHAFTSWUNDER"