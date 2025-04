Startseite Neue Digital Signage Stele XTS-32 Cloud - Interaktive Kommunikation auf höchstem Niveau Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-04-30 18:59. digitalSIGNAGE.de stellt weitere Produktneuheit vor Mit der Digital Signage Stele XTS-32 Cloud stellt digitalSIGNAGE.de eine innovative Lösung für moderne, interaktive Kundenansprache vor. Die neue Digital Signage Stele kombiniert ein brillantes 32-Zoll-Touchdisplay, leistungsstarke Hardware und cloudbasiertes Content-Management in einem eleganten, robusten Design. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in Einzelhandel, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Bereichen. Digital Signage Stele: Vielseitig, flexibel, benutzerfreundlich Die Digital Signage Stele XTS-32 Cloud überzeugt durch ihr hochwertiges IPS-Touchdisplay mit Full-HD-Auflösung und hoher Helligkeit. Dank kapazitiver Touch-Technologie ist eine intuitive Bedienung möglich, die Nutzer begeistert. Das stabile Gehäuse und die gehärtete Glasfront sorgen für Langlebigkeit und machen die Stele zum idealen Begleiter im täglichen Einsatz. Technik für den professionellen Dauereinsatz Die Digital Signage Stele ist für den 24/7-Betrieb konzipiert und mit einem leistungsstarken Quad-Core-Prozessor ausgestattet. Dank WLAN- und LAN-Anschluss lässt sie sich flexibel in bestehende Netzwerke integrieren. Die Stele ist mobil einsetzbar und kann dank integrierter Rollen einfach an verschiedene Standorte verschoben werden. Cloudbasiertes Content-Management - einfach und sicher Im Lieferumfang der Digital Signage Stele XTS-32 Cloud ist eine dreijährige Lizenz für das cloudbasierte Content-Management-System enthalten. Damit können Inhalte zentral verwaltet, gesteuert und in Echtzeit aktualisiert werden - unabhängig vom Standort der Stele. Die Software erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und ist besonders benutzerfreundlich. Rundum-Service für Geschäftskunden Die Digital Signage Stele XTS-32 Cloud richtet sich an Geschäftskunden und bietet neben Hardware und Software-Lizenz umfassenden Service: persönliche Beratung, technischen Support und einen Vorab-Austausch-Service im Rahmen der dreijährigen Garantie. Individuelle Anforderungen und Zusatzleistungen werden nach Beratung kalkuliert - alle Kosten werden im Angebot transparent ausgewiesen. Preis und Verfügbarkeit Die Digital Signage Stele XTS-32 Cloud ist ab sofort zum Preis von 2.299 € zzgl. MwSt. erhältlich. Weitere Modelle und Größen sind auf Anfrage verfügbar. Setzen Sie auf die neue Digital Signage Stele XTS-32 Cloud und präsentieren Sie Ihre Inhalte modern, flexibel und interaktiv! Für eine detaillierte Beratung steht das Team der digitalSIGNAGE.de GmbH gerne unter Tel. 040 180 241 080 und vertrieb@digitalsignage.de zur Verfügung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: digitalSIGNAGE.de GmbH

Digital Signage Marktführer Die digitalSIGNAGE.de GmbH zählt zu den anerkannten Pionieren und führenden Anbietern im deutschen Digital Signage Markt. Unter der Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Dipl.-Kfm. Björn Christiansen hat sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner für professionelle Digital Signage Komplettlösungen etabliert. Mit über 125.000 Installationen deutschlandweit vertrauen Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Bildungsträger, das Gesundheitswesen, Einzelhandel und Gastronomie auf die innovativen Lösungen der digitalSIGNAGE.de GmbH. Das Portfolio umfasst hochwertige Displays, Touch-Displays, Digital Signage Player, Stelen, Shelf Displays, digitale Türschilder und Schwarze Bretter - alles aus einer Hand, auf Wunsch mit europaweitem Installations- und Full-Service. Die Produkte sind speziell für den 24/7-Dauerbetrieb in Industriequalität konzipiert und werden mit 3 Jahren Garantie ausgeliefert. Zum Standard gehört eine leistungsstarke, cloudbasierte CMS-Software "Made in Germany", die für drei Jahre inklusive ist. Alternativ steht eine lokale LAN-USB-Lösung ohne Folgekosten zur Verfügung. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal: Björn Christiansen ist nicht nur geschäftsführender Gesellschafter von digitalSIGNAGE.de, sondern verfügt mit der Christiansen GmbH auch über ein weiteres Unternehmen, das als Hersteller und Value Added Distributor (VAR) hochwertige Digital Signage Hardware entwickelt, produziert und distribuiert - darunter auch Produkte internationaler Marken wie IAdea und Papercast. Durch diese enge Verzahnung von eigener Entwicklung, Produktion und Distribution mit internationaler Markenkompetenz entstehen exzellente technische Lösungen, die auf dem Markt ihresgleichen suchen. Die digitalSIGNAGE.de GmbH unterstützt ihre Kunden von der Planung über die Installation bis zur Inbetriebnahme und bietet laufenden technischen Support über ein Ticketsystem. Die Lösungen kommen in unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz und sind vielfach ausgezeichnet. digitalSIGNAGE.de - Ihr erfahrener Partner für moderne, zuverlässige und skalierbare Digital Signage Lösungen.

