Startseite Dämmblock Solver der STURM Lagertechnik : Neue Web-Anwendung für die Auslegung elastischer Lager Pressetext verfasst von SturmLagertechnik am Mi, 2025-04-30 10:58. Innovative Berechnungssoftware unterstützt Planer und Ingenieure bei der Auswahl und Dimensionierung von Elastomerlagern. Sturmlager Technik hat eine neue Web-Anwendung veröffentlicht, die die Auslegung elastischer Lager für Maschinen und Anlagen erheblich vereinfacht. Der Dämmblock Solver richtet sich an Ingenieure, Konstrukteure und technische Planer, die mit der Auswahl und Positionierung schwingungstechnischer Komponenten befasst sind.

Im Fokus der Anwendung steht die Berechnung und grafische Auswertung nichtlinearer Kennlinien elastischer Lager. Nutzer können über ein intuitives Interface Geometrien, Werkstoffeigenschaften und Belastungen definieren. Die App erzeugt daraufhin automatisch die entsprechende Federkennlinie, berechnet den Isolationsgrad und stellt das dynamische Verhalten in übersichtlichen Diagrammen dar. Zusätzlich lassen sich die Ergebnisse als PDF exportieren – inklusive Eingaben, Diagrammen und Modellansicht.

„Wir wollten ein Tool schaffen, das die Planung elastischer Lager praktikabel und präzise unterstützt – von der ersten Idee bis zur Dokumentation“, erklärt Sebastian Sturm, Gründer von Sturmlager Technik. „Unsere App ersetzt kein FEM-Programm, schließt aber eine Lücke in der frühen Entwurfsphase und bei der Variantenbewertung.“ Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

• Interaktive Eingabemaske für Abmessungen und Werkstoffeigenschaften

• Automatische Berechnung der Federkennlinie auf Basis realer Werkstoffdaten

• Darstellung von Körperschalldämmung und Isolationsgrad

• Realistische 3D-Modellansicht der Lagergeometrie

• PDF-Export zur Dokumentation Dämmblock Solver steht ab sofort online zur Verfügung. Der Zugang erfolgt über den Webbrowser – ohne Installation, jederzeit und geräteunabhängig. Webseite:

https://sturm-lager.de/daemmblock-solver/

Pressekontakt:

Sebastian Sturm

E-Mail: kontakt@sturmlager.de

