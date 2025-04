Startseite Strategische Partnerschaften neu gedacht: Partner werden. Zukunft gestalten. Pressetext verfasst von RiskBOT am Mi, 2025-04-30 09:56. Strategische Partnerschaften neu gedacht: Wie Sponsoring bei Risk-BOT Versicherer und Banken mit Purpose & Performance verbindet Die digitale Versicherungswelt ist im Wandel – und Risk-BOT geht voran. Als unabhängige KI-basierte Plattform zur Versicherungsaufklärung und Vertragsoptimierung bietet Risk-BOT nicht nur Verbrauchern Orientierung, sondern eröffnet auch Unternehmen neue Wege, um sich als transparente, zukunftsorientierte Marke zu positionieren. Jetzt geht Risk-BOT den nächsten Schritt: mit einem exklusiven Sponsoring-Modell für Unternehmen, die mehr wollen als bloß Reichweite. Risk-BOT steht für eine neue Generation der Verbraucheransprache – unabhängig, provisionsfrei, smart. Unsere Sponsoren erhalten keinen Platz in einem Werbebannermeer, sondern einen aktiven Platz im Bewusstsein einer digital-affinen Zielgruppe, die Wert auf Nachhaltigkeit, Eigenverantwortung und geprüfte Empfehlungen legt.

Warum Sponsoring bei Risk-BOT? 1. Vertrauen durch Transparenz:

Risk-BOT arbeitet bewusst ohne Maklerprovisionen. Sponsoren zeigen damit nicht nur Innovationsfreude, sondern positionieren sich klar als Partner für faire, nutzerorientierte Lösungen. 2. Zugang zu neuen Zielgruppen:

Ob Gen Z, Selbstständige oder Young Professionals – Risk-BOT spricht Menschen an, die klassische Vertriebskanäle oft umgehen. Sponsoren profitieren von wertvollem Insight-Zugang und positiver Markenwahrnehmung. 3. Wirkung mit Haltung:

Risk-BOT-Nutzer sparen mit unserer Hilfe oft mehrere hundert Euro im Jahr. 10 % dieser Ersparnis werden auf Wunsch in soziale oder ökologische Projekte gespendet – transparent nachvollziehbar. Sponsoren partizipieren an dieser Wirkung und zeigen gelebte Verantwortung. 4. Sichtbarkeit ohne Werbedruck:

Statt aufdringlicher Werbung bieten wir Platz für Geschichten: in Form von Co-Brandings, Interview-Formaten, Praxisbeispielen oder Expertenbeiträgen. Ganz nach dem Motto: sichtbar werden, indem man hilft. 5. Proof of Purpose trifft Performance:

Für Versicherer, Banken oder FinTechs, die echte Mehrwerte bieten – ob in der Altersvorsorge, Einkommenssicherung oder Vermögensplanung – öffnet Risk-BOT die Tür zur relevantesten Währung im digitalen Zeitalter: Glaubwürdigkeit. Sie möchten zeigen, dass Ihr Haus nicht nur an den Vertrieb, sondern auch an Aufklärung denkt? Dann werden Sie Teil der Risk-BOT Familie.

Sie möchten zeigen, dass Ihr Haus nicht nur an den Vertrieb, sondern auch an Aufklärung denkt? Dann werden Sie Teil der Risk-BOT Familie.

Gestalten Sie mit uns die nächste Stufe der Versicherungsbildung. Für mehr Wissen, weniger Fehlentscheidungen – und eine Generation, die sich traut, selbst zu entscheiden. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Sponsoringgespräch. Denn gute Partnerschaften beginnen nicht mit einem Vertrag – sondern mit einer gemeinsamen Vision.

