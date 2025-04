Startseite Neue Tarifstruktur für PKW-Beförderung der AG Reederei Norden-Frisia Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-04-30 08:13. Ab dem 1. Mai 2025 gibt es eine neue Tarifstruktur für die PKW-Beförderung auf den

Fähren der AG Reederei Norden-Frisia. Bedarfsgerechte Angebote bieten Möglichkeiten zum Sparen. Fahrgäste, die mit ihrem PKW auf die Insel reisen, können dann aus drei neuen Modellen mit unterschiedlicher Flexibilität bei Abfahrtzeit, Umbuchungen und Stornierung wählen. Die neuen Tarife sind ausschließlich online buchbar. Der komfortabelste Tarif heißt "Plus" und bietet im Preisniveau des bisherigen Standardtickets die höchste Flexibilität. So kann der Kunde zu den nachgefragtesten Zeiten reisen und bis zu 60 Minuten vor Abfahrt ohne Mehrkosten umbuchen oder stornieren. Bei dem je nach Tag und Abfahrzeit um bis zu 18 Prozent günstigeren Tarif "Flex" sind Umbuchung bis 24 Stunden vor der ursprünglich geplanten Fährabfahrt kostenlos online oder vor Ort gegen Gebühr möglich. Bei Stornierung bis 24 Stunden vor Abfahrt wird der Fahrpreis voll erstattet. Wer keine Umbuchungs- oder Stornierungsmöglichkeiten benötigt, kann im Basic-Tarif je nach Tag und Abfahrtzeit sogar bis zu 42 Prozent sparen. "Ziel der neuen Ticketstruktur ist es, die Kapazitäten besser auszulasten, Frühbuchungen zu fördern und gleichzeitig ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis für alle Passagiere zu schaffen", sagt Teelko Rinderhagen, Projektmanager bei der Frisia . Dieses Prinzip sei beispielsweise von Fluggesellschaften bekannt. Durch Preisvorteile bei den Tickets werden Reisen zu Randzeiten stärker belegt, während Hauptnutzungszeiten entlastet werden. Das erhöht die Planbarkeit des Gästeaufkommens und reduziert den Aufwand des Reederei-Personals bei Umbuchungen. Geschäftskunden sowie Insulaner können weiterhin zu den gewohnten Konditionen buchen und sind von dynamischen Preisen ausgenommen. "Wir rechnen damit, dass sich unsere Prozesse damit deutlich effizienter gestalten", sagt Teelko Rinderhagen. Dadurch entstehende Kostenvorteile würden an die Gäste weitergegeben. "Das neue System ist damit sehr fair", so Rinderhagen. Denn statt der bisherigen Mischkalkulation würden nun die Gäste, die weniger Flexibilität benötigen, nicht für den erhöhten Aufwand durch kurzfristige Umbuchungen und Stornierungen mitbezahlen. Die aktuellen Tarife gibt es auf dem online-Buchungsportal www.frisonaut.de . Neben Fährtickets können hier Parkplätze, Ladesäulen für E-Autos, Fahrräder und

Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen "Frisia" als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund um die Inselversorgung entwickelt. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa 180 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen. Die Aufgabe der "Frisia" war bis dato die eines klassischen Inselversorgers und wandelt sich hin zu einem nachfrageorientierten Mobilitätsanbieter. Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.

